«In Puglia focolai, non c’è un incendio», parla Lopalco

Italia, Puglia, come state, a che punto siete con l’epidemia da coronavirus? Lo chiediamo al professor Pier Luigi Lopalco, esperto a livello mondiale di igiene ed epidemiologia, docente di ruolo di Igiene ed epidemiologia nell’università di Pisa e attuale responsabile della struttura speciale di progetto regionale pugliese «Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche» in seno all’Aress, Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale.

Il prof. Pier Luigi Lopalco, nato a Mesagne (1964), si è laureato a Bari dove, entrato nella Scuola diretta dal professor Salvatore Barbuti, si è specializzato in Igiene e medicina preventiva (1996). Ha insegnato Igiene presso le università, prima a Foggia e poi a Bari.

A livello regionale pugliese Lopalco si è interessato della valutazione dei sistemi sanitari. In particolare, ha lavorato nell’epidemiologia regionale.

Nel 2005, si è trasferito a Stoccolma presso il Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC), dove si è interessato, principalmente, di coordinare le strategie vaccinali a livello europeo. Al suo attivo centinaia di pubblicazioni e volumi scientifici. Quindi, vinto il relativo concorso nazionale, ha assunto la direzione della prestigiosa cattedra pisana.

Professore – gli chiediamo – qual è, oggi (è notte inoltrata, dopo che egli ha terminato riunioni ed impegni vari, tutti in rapporto con la pandemia) la situazione epidemiologica?

«Da qualche giorno, riscontriamo un decremento di nuovi casi, in Italia e, particolarmente, in Lombardia. Una situazione, questa, che ci fa sperare. Ma l’Italia è geograficamente lunga e le situazioni differiscono da regione a regione».

In Puglia?

«Il contesto sta tenendo bene. Abbiamo fluttuazioni quotidiane, in più e in meno ma la controlliamo sufficientemente. In Puglia, lamentiamo 100-120 casi al giorno (più o meno, ma dipende da lavoro giornaliero dei laboratori che scaricano i dati e, a volte, si sommano a quelli del giorno precedente). La nostra previsione, su base di computo matematico applicato all’epidemiologia, ci aveva fatto prevedere che, al 25 marzo, avremmo totalizzato 2.000 casi. Ad oggi (ieri per chi legge; ndr) i pugliesi contagiati sono 1.803, 19 i decessi. Riscontriamo una crescita lineare, tranquilla che ci porta al di sotto della previsione peggiore che temevamo. Non c’è stata. La capacità assistenziale (posti letto, attrezzature, eccetera) è stata calibrata su quella previsione per cui possiamo guardare con sufficiente fiducia il futuro dal punto di vista assistenziale a meno che compaia un picco. Ma anche, per questo, ci attrezziamo».

È da temere un picco a breve o lunga distanza?

«Il rischio c’è sempre ed ovunque. In Puglia ci sono diversi focolai e non c’è un incendio. I focolai stessi sono stati subito bloccati, circoscritti. Non dovrebbero riservarci sorprese se la popolazione seguirà – come in gran parte sta facendo – i consigli di isolamento e distanza sociale che vengono ripetuti».

Ci sono situazioni particolari?

«I comportamenti, pur sporadici, irresponsabili. La nostra preoccupazione maggiore sono le residenze per anziani e malati cronici. Persone, tutte gravate da rischio particolare. Non possiamo, ovviamente, sigillare queste residenze. C’è un inarrestabile flusso di persone che, per forza, deve entrare ed uscire (personale sanitario e di servizi indispensabili). Essi, responsabilmente, usano tutte le precauzioni ad evitare di portare con sé germi in entrata o uscita e nel passare da letto a letto, da ambiente ad ambiente».

Come si giustifica questo bollettino di morte di medici ed altro personale sanitario rispetto, per esempio, alla Spagnola, influenza del 1918?

«Attualmente l’assistenza, rispetto ad allora, è più ospitalocentrica. Molti ricoveri e, quindi…».

Problema mascherine. Chi deve indossarle?

«Chiunque debba incontrare, parlare, con altre persone se non prevede di mantenere le distanze (1 metro) come supermercati, bus, treni, ecc. Comunque, queste vanno pur sempre osservate. Le precauzioni individuali sono basilari. Confidiamo nei soggetti che “si son fatta” una piccola malattia paucisintomatica e che abbiano anche acquisito immunità. Quanti più essi sono e saranno, tanto meglio si potrà sperare».

Quali i segnali di contagio avvenuto e malattia incipiente?

La febbre, tosse, difficoltà respiratorie e – cosa recentemente evidenziata – la perdita dell’olfatto. Il contagiato non riesce più ad avvertire odori e puzze perché si sono ammalate le cellule responsabili di tale senso.

La terapia?

«Bravi medici e buoni farmaci. In Puglia si sperimenta ufficialmente un farmaco nato per curare l’artrite reumatoide. È in grado di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti da coronavirus. Ma non è preventivo, non per tutti».

Il lavoro dello «Stato Maggiore» che lei dirige, come procede?

«Benissimo. Ho trovato collaboratori di elevato valore, squadra affidabile. Il dottor Vito Montanaro (direttore del Dipartimento Salute delle Regione Puglia; ndr),ha livello tecnico e umano di altissimo livello. Una “bella” squadra. E i frutti si vedono».

Ottimista?

«Speranza e fiducia non manchino. La buriana è in discesa ma non crediamo che, passata l’acuzie, possiamo dimenticare le precauzioni e le regole maestre. Altrimenti ricominceremmo da capo. Dobbiamo sentici mobilitati, responsabili. Tutti».