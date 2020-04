E ai medici mascherine non conformi: stop a fornitura

Nel mezzo della piena emergenza, con l'intero sistema sanitario a caccia di dispositivi di sicurezza, purtroppo arrivano anche notizie poco confortanti: l'ultima riguarda una fornitura di mascherine FFP2, destinate agli operatori sanitari, che erano passate attraverso il sistema di distribuzione della Protezione Civile e che in realtà si sono rivelate non adatte all'uso previsto. Infatti come emerge da una nota del Presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) Filippo Anelli, il commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica Domenico Arcuri ha comunicato che le mascherine provenienti in data odierna dalla Protezione Civile agli OMCeO dei capoluoghi di regione non sono dispositivi adatti all'uso sanitario. Anelli chiede pertanto di sospenderne la distribuzione e di informare medici e strutture che ne fossero già in possesso. Ciò la dice lunga sulla modalità di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e sulla caccia alle mascherine su cui evidentemente non viene fatto un attento monitoraggio nonostante i lunghi tempi di attesa.