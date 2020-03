Coronavirus Puglia, la curva rallenta: 89 casi in un giorno, 1.182 contagiati. Altri 17 morti. Tutti i dati per provincia

Continua l'emergenza Coronavirus in Puglia. Gli esperti incrociano le dita ma i dati dei contagiati da Covid 9 mantengono un andamento costante tendente verso un calo. Secondo l'ultimo bollettino della Regione diffuso dal governatore Emiliano sono stati registrati altri 17 morti e 89 nuovi casi. Le vittime in totale dall'inizio dell'epidemia sono 65 in tutta la Regione. I contagi nella sola giornata di oggi ammontano a 89 rispetto ai 988 tamponi effettuati, dato che conferma quello di ieri (88 casi) e al tempo stesso sembra segnare una frenata del cosiddetto picco. Tuttavia cresce il numero dei decessi, se ne registrano 17 in un solo giorno. Sale così a 1.182 il numero dei positivi, di cui 556 sono stati ricoverati in ospedale: un dato in crescita rispetto a ieri in cui registravano 413 ricoverati, ma in questo momento nel range di previsione della Regione. Il piano di emergenza è stato tarato su una stima di 2mila casi, la metà dei quali è da ospedalizzare. In base ai dati di oggi, quindi, il sistema sembrerebbe reggere, fermo ristando l'incognita - tipo i dati sorpresa di oggi - di un picco che potrebbe già assestarsi oppure far deflagrare il dato nei prossimi giorni.

I DECESSI E I POSITIVI - I diciassette nuovi decessi si dividono così: 1 in provincia di Lecce (77 anni), 6 in provincia di Brindisi (77, 71, 82, 54, 87, 79 anni), 8 in provincia di Foggia (86, 92, 80, 77, 57, 89, 74, 75 anni) , 2 in provincia di Bari (92 e 74 anni). Gli 89 nuovi contagi sono così suddivisi: 28 nella Provincia di Bari; 13 nella Provincia Bat; 3 nella Provincia di Brindisi; 12 nella Provincia di Foggia; 12 nella Provincia di Lecce; 17 nella Provincia di Taranto; 4 non attribuiti. Dei 1.182 contagi totalizzati dall'inizio dell'epidemia invece sono stati registrati 387 nella Provincia di Bari; 85 nella Provincia di Bat; 122 nella Provincia di Brindisi; 305 nella Provincia di Foggia; 177 nella Provincia di Lecce; 74 nella Provincia di Taranto; 14 attribuiti a residenti fuori regione; 18 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

L'ANALISI SU MORTI E GUARITI - Fermo restando che la fascia maggiormente a rischio di decesso è quella compresa tra gli over 70, i dati di oggi registrano anche alcuni casi in una fascia di età inferiore, tra cui uno nel range 30-39 anni (il 38enne di Turi), uno nella fascia 40-49 anni e altri 3 tra i 50-59 anni e 4 in quella immediatamente superiore e sotto i 70 anni. Gli altri morti riguardano: 22 nella fascia di età 70-79 anni, 26 in quella tra 80 e 89 anni e 8 in quella da 90 anni in poi. L'indice di letalità maggiore (25,8 %) riguarda la fascia di età compresa che supera gli 80 e i 90 anni. A tali dati, che sono quelli ufficiali e censiti nel data base nazionale, si aggiungeranno altri tra cui quelli tre persone morte nel Foggiano nella sola giornata di oggi.

Sale a 23 il numero dei guariti, uno in più rispetto a ieri.

LE PAROLE DI LOPALCO - Per il quinto giorno consecutivo in Puglia il numero dei nuovi casi si mantiene intorno a quota 100, stavolta con un lieve calo. La curva dei contagi, insomma, da qualche giorno è una linea retta. «In Lombardia cominciamo a vedere un rallentamento della crescita - analizza il professor Pier Luigi Lopalco, epidemiologo della task force della Regione -, mentre la situazione pugliese è in una fase di crescita costante dei casi. Speriamo non ci sia un aumento». Tradotto dalle parole di Lopalco, è comunque una buona notizia. Perché la previsione iniziale dell’epidemiologo salentino era di gran lunga più alta.

IL DATO NAZIONALE - Un trend che si discosta di poco dalla linea del dato italiano che oggi registra 62.013 positivi (+4.492), 8.165 deceduti (+662) e 10.361 guariti (+999), per un totale di 80.539 (+6.153) contagiati fino ad ora sul territorio nazionale. Secondo i dati della Protezione Civile dei 62.013 attualmente contagiati, 24.753 (+1.641) sono ricoverati con sintomi, 3.612 (+123) sono in terapia intensiva, mentre 33.648 (+2.728) sono in isolamento domiciliare. Dopo quattro giorni consecutivi, torna ad aumentare il numero dei nuovi contagiati. Ieri, infatti, erano stati 3.491, l’altro ieri 3.612, mentre oggi tornano sopra i 4mila, precisamente 4.762. In calo anche oggi, invece, il numero dei decessi: 662, a fronte dei 683 registrati ieri e dei 743 dell’altro ieri.