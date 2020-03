Coronavirus Puglia, la curva rallenta: 88 casi in un giorno, 1093 i contagiati. Altri 4 morti. Tutti i dati per provincia

Quarto giorno di crescita, ma inferiore ai giorni precedenti in Puglia, di contagiati per coronavirus: l'ultimo bollettino della Regione parla di 88 nuovi infetti con un aumento del numero di decessi (+4) che porta a 48 complessivi il numero delle vittime. Gli esperti incrociano le dita e si augurano che questa curva possa iniziare a decrescere facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti, in primis gli operatori sanitari e l'intero sistema tarato su poco più di mille ricoverati (su una stima di 2mila contagiati. Un trend che sembra essere confermato in questi ultimi giorni: ieri 99 casi (su un campione di 584 tamponi eseguiti), due giorni fa 120 casi (su 601 test), tre giorni fa 111 casi (su 573 test) e il 21 marzo 91 positivi (su 828 test eseguiti). Da un 10-12% di media delle giornata precedenti, si è passati a un 20% di nuovi positivi e oggi la salita sembrerebbe rallentata, portando il totale dei contagiati in Puglia a un totale di 1093.

ALTRI 88 POSITIVI SU 878 CAMPIONI - In queste ultime 24 ore, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della Salute della Regione Puglia, sono stati eseguiti 878 tamponi che hanno registrato un numero di nuovi positivi pari a 88 unità. I casi sono così suddivisi per provincia.

32 nella Provincia di Bari;

3 nella Provincia Bat;

13 nella Provincia di Brindisi;

22 nella Provincia di Foggia;

3 nella Provincia di Lecce;

5 nella Provincia di Taranto;

0 attribuiti a residenti fuori regione;

10 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

L'ANALISI SUI DECESSI

Per quanto riguarda i decessi, invece, fermo restando che la fascia maggiormente a rischio è quella ricompresa negli over 70, i dati registrano anche alcuni casi in una fascia di età inferiore, tra cui uno nel range 30-39 anni (il 38enne di Turi), uno in quella tra i 50-59 anni e 4 in quella immediatamente superiore e sotto i 70 anni. Gli altri morti riguardano: 14 nella fascia di età 70-79 anni, 22 in quella tra 80 e 89 anni e 6 in quella da 90 anni in poi. L'indice di letalità maggiore (21,4 %) riguarda la fascia di età compresa che supera gli 80 e i 90 anni.

BARI PIU' CASI, FOGGIA LA PIU' COLPITA - La provincia di Bari e quella di Foggia risultano le zone più colpite: l'hinterland del capoluogo è quella con il maggior numero di casi come valore assoluto (336), mentre in rapporto alla popolazione il Foggiano che ha la metà di residenti rispetto al Barese, presenta una incidenza maggiore con i suoi 277 casi ovvero 4 ogni 10mila abitanti rispetto ai 2,8 di Bari. Nel Barese sta destando preoccupazioni il focolaio che si è sviluppato nella casa di riposo don Guanella dove è deceduto un 85enne, altri 7 ospiti (oltre al direttore e un operatore) sono contagiati e uno è stato trasferito in Terapia intensiva per problemi respiratori. Sono complessivamente 86 gli ospiti presenti nella struttura sanitaria costantemente monitorata dalla Asl.

ALTAMURA IN CRISI, TRA OSPEDALE E POLIZIA LOCALE - Altro cluster sotto osservazione è quello di Altamura dove si è registra un altro decesso e due nuove persone contagiate che fanno salire a 18 i casi di infezione da Coronavirus. Ad annunciarlo la sindaca Rosa Melodia durante una diretta Facebook. «Purtroppo devo comunicarvi - dice - che una delle persone risultate positive al coronavirus è deceduta e altre due sono risultate positive al tampone effettuato.

All’ospedale Perinei di Altamura il numero di dipendenti contagiati è salito a 19, a loro si aggiungono anche sette pazienti. Sempre nella cittadina murgiana, il comando della polizia locale è stato chiuso sabato scorso perché il comandante e cinque agenti sono risultati positivi e altri 15 vigili sono in isolamento per precauzione.