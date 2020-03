Coronavirus in Italia, 50.418 contagiati (+3.780), lieve calo. 6.077 morti (+ 601 in un giorno)

Continua l'emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi illustrato dalla Protezione Civile conta 6.077 morti e 7.432 guariti, mentre il totale dei contagiati è di 50.418 e quello dei casi totali di 63.927.

IL BOLLETTINO - È di 50.418 positivi (+3.780), 6.077 morti (+601) e 7.432 guariti (+ 408) il nuovo bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia, diramato dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Secondo i dati, fino ad ora sono 63.927 ad aver contratto il Covid-19 in Italia. Dei 50.418 attualmente positivi, 20.692 si trovano in ospedale, di cui 3.204 (+195) ricoverati in terapia intensiva, mentre 26.522 sono in isolamento domiciliare.

Rispetto alla giornata di ieri, domenica 22 marzo, quindi, sono stati registrati 601 morti in più, mentre il numero dei nuovi contagi continua a diminuire. Oggi, infatti, sono stati registrati 3.780 nuovi contagi, a fronte dei 3.957 casi registrati ieri, mentre sabato erano stati 4.821.

LE PAROLE DELL'ISS SUL SUD - Subito dopo il bilancio della Protezione Civile, ha preso la parola Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha affermato che questa “sarà una settimana molto importante per valutare l’andamento delle nostre curve”. “Il nostro sforza – ha continuato Brusaferro – è quello di evitare che al Sud si riproducano le caratteristiche che si è verificata al Nord”.

Di questi, 1.183 sono in Lombardia. Dei 50.418 malati complessivi, 20.692 sono poi ricoverati con sintomi e 26.522 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dal capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 18.910 i malati in Lombardia (1.025 in più di ieri), 7.220 in Emilia-Romagna (+830), 4.986 in Veneto (+342), 4.529 in Piemonte (+402), 2.358 nelle Marche (+127), 2.301 in Toscana (+157), 1.553 in Liguria (+202), 1.414 nel Lazio (+142), 929 in Campania (+63), 771 in Friuli Venezia Giulia (+33), 914 in Trentino (+29), 688 in provincia di Bolzano (+40), 862 in Puglia (+114), 681 in Sicilia (+85), 605 in Abruzzo (+66), 556 in Umbria (+56), 379 Valle d’Aosta (+25), 343 in Sardegna (+6), 280 Calabria (+20), 50 in Molise (-2), 89 in Basilicata (+8).

Quanto alle vittime, se ne registrano 3.776 in Lombardia (+320), 892 in Emilia-Romagna (+76), 192 in Veneto (+23), 315 in Piemonte (+32), 203 nelle Marche (+19), 109 in Toscana (+18), 212 in Liguria (+41), 49 in Campania (+20), 63 Lazio (+10), 54 in Friuli Venezia Giulia (+7), 37 in Puglia (+6), 29 in provincia di Bolzano (+6), 13 in Sicilia (+5), 38 in Abruzzo (+5), 16 in Umbria (+0), 12 in Valle d’Aosta (+3), 41 in Trentino (+6), 7 in Calabria (+0), 11 in Sardegna (+4), 7 in Molise (+0), uno in Basilicata (+1) .

I tamponi complessivi sono 275.468, dei quali oltre 160mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

IL COMMENTO DI BORRELLI - «Al Sud stiamo potenziando le terapie intensive e sub intensive, con il lavoro del commissario Arcuri che acquisisce soprattutto ventilatori. E’ in corso un ampliamento dei posti di pneumatologia e di terapia intensiva. Di giorno in giorno si potenzierà anche al sud la capacità di reazione al coronavirus». Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.