Coronavirus in Italia, più di mille guariti, altri 2.648 contagiati: ma 475 morti in un giorno

Sono complessivamente 28.710 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a martedì di 2.648. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 35.713. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Ma mancano i dati della Campania.

Aumentano purtroppo le vittime: sono 2.978 le vittime del coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a martedì di 475. Ieri l’aumento era stato di 345. Sono 2.257 i malati ricoverati in terapia intensiva, 197 in più rispetto a ieri. Di questi 924 sono in Lombardia. Dei 28.710 malati complessivi, 14.363 sono poi ricoverati con sintomi e 12.090 sono quelli in isolamento domiciliare.

LA LOMBARDIA RESTA LA ZONA PIU' COLPITA - Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 12.266 i malati in Lombardia (171 in più di ieri), 3.915 in Emilia Romagna (+511), 2.953 in Veneto (+465), 2.187 in Piemonte (+423), 1.476 nelle Marche (+174), 1.291 in Toscana (+267), 744 In Liguria (+83) 650 nel Lazio (+100), 423 in Campania (+0), 416 in Friuli Venezia Giulia (+69), 436 in Trentino (+68), 366 in provincia di Bolzano (+84), 362 in Puglia (+42), 267 in Sicilia (+41), 249 in Abruzzo (+33), 241 in Umbria (+49), 21 in Molise (+2), 132 in Sardegna (+17), 162 in Valle d’Aosta (+28), 126 in Calabria (+14), 27 in Basilicata (+7).

Quanto alle vittime, se ne registrano: 1.959 in Lombardia (+319), 458 in Emilia Romagna, (+65), 94 in Veneto (+14), 154 in Piemonte (+21), 92 nelle Marche (+23), 22 in Toscana (+5), 73 in Liguria (+13), 9 in Campania (+0), 32 Lazio (+9), 31 in Friuli Venezia Giulia (+1), 19 in Puglia (+1), 9 in provincia di Bolzano (+1), 3 in Sicilia (+0), 7 in Abruzzo (+1), 2 in Umbria (+1) 3 in Valle d’Aosta (+1), 7 in Trentino (+0), uno in Calabria (+0), 2 in Sardegna (+0), uno in Molise (+0).

I tamponi complessivi sono 165.541, dei quali oltre 105mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

L'ANALISI SUI DECESSI: ANZIANI PIU' COLPITI, MA OCCHIO ALLE PATOLOGIE - Per quanto riguarda i decessi, in base ai dati dell'Istituto superiore di sanità è emersa un'età media elevata che concentra il numero di decessi intorno agli 80 anni e per il 70% colpisce gli uomini (il 30% donne). Inoltre, dall'esame delle carelle cliniche dei singoli casi attraverso lo studio di una mole enorme di dati clinici, le face di età sono concentrate nella fascia 70-79 anni mengre quella «più elevata in assoluto» è compresa tra gli 80 e gli 89 anni.

L'Iss ha inoltre evidenziato una differenza di età di almeno 15 anni fra i deceduti e coloro che sono ricoverati con sintomi. Tuttavia, gli esperti hanno comunque evidenziato che le vittime soffrivano di patologie che, attraverso l'interazione con il virus, hanno determinato conseguenze letali. In particolare, l'attenzione è per coloro che soffrono di malattie cardiovascolari, ipertensione, malati oncologici, diabetici, ecc., circostanza che accende i riflettori anche su soggetti non necessariamente anziani.

Il 48,5% dei deceduti avevano tre o più patologie, il 25% due patologie e il 25% una patologia: solo lo 0,8% non sarebbe risultato affetto da alcuna patologia. Tra più giovani, i decessi degli under 50, riguardano persone già affette da alcune patologie.

I SINTOMI PIU' DIFFUSI - La sintomatologia prevalente restano febbre e dispnea (difficoltà respiratorie) seguiti dalla tosse.