Turi, giovane morto per coronavirus: il ricordo di Pancalli e del Bari calcio

«Il presidente Luigi De Laurentiis e tutta la SSC Bari si uniscono al dolore della famiglia e degli amici di Maurizio Pinto, grandissimo tifoso del Bari scomparso": il cordoglio del club biancorosso - pubblicato su Facebook - per la morte del 38enne di Turi (Bari), tra i più giovani morti per Coronavirus in Italia, ha alimentato una forte emozione nella comunità di tifosi dei galletti.

Sulla pagina del club sono comparse decine di messaggi pieni di commozione, una foto di Pinto, e tanti pensieri per la famiglia oltre a inviti affinché non si sottovalutino le prescrizioni del governo e gli appelli a rimanere in casa.

«Maurizio è la più giovane vittima del Covid-19 in Italia. Un ragazzo con disabilità con una grande voglia di vivere. Dobbiamo continuare tutti insieme questa battaglia anche per difendere le persone più fragili del nostro Paese. Non dimentichiamolo». Il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli ricorda così su twitter il 38enne disabile di Bari scomparso a causa del Coronavirus.

Pinto, ricoverato il 6 marzo scorso all'ospedale di Putignano per febbre alta, è stato trasferito al Policlinico dove è morto per complicazioni: l'uomo soffriva anche di insufficienza renale.