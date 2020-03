Coronavirus, l'Italia fatta di «orecchiette», l'abbraccio social della Puglia

Nella prima domenica di quarantena per gli italiani, sta diventando virale su Facebook la fotografia che ritrae tante orecchiette fatte a mano, disposte su un tavolo a riprodurre la forma dell’Italia. Nell’immagine con la tipica pasta pugliese, in molti vedono un messaggio di speranza ai tempi dell’emergenza Coronavirus. E invitano l'autore o l’autrice della foto, ancora sconosciuto, a farsi avanti per un abbraccio virtuale.

Nell’immagine si intravede sullo sfondo il fuoco di un camino acceso, una persona con una maglietta dell’Università di Roma, la spianatora (tavola di legno su cui si fa la pasta fresca), una bottiglia d’acqua e quello che su Facebook è stato definito "l'abbraccio della Puglia a tutta l’Italia».

A fare la differenza è anche la luce naturale che filtra dalla finestra e rende malinconica l’immagine: #andratuttobene e #iorestoacasa gli hasthag che accompagnano la foto.