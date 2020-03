Bari, capocannoniere Antenucci invita i follower su Instagram: «State a casa»

Il capocannoniere del Bari, Mirco Antenucci, partecipa alla mobilitazione social per invitare gli italiani a rispettare le prescrizioni del governo contro la diffusione del Coronavirus. L’attaccante ha postato su Instagram una foto in cui è a casa mentre fa colorare disegni alle sue due bambine. Questo il testo del post: «#noistiamoacasa tra amore disegni colori musica cucina e giochi».

Antenucci, nel campionato di Lega pro (Girone C) ora sospeso, ha finora segnato 20 reti, a cui si aggiungono anche tre assist.

foto Instagram @anteseven7