Ostuni, positivi al Coronavirus medico e paramedico: la conferma del sindaco Cavallo

OSTUNI - Due persone, un medico e un operatore paramedico, sono risultate positive al coronavirus a Ostuni (Brindisi). Lo ha confermato il sindaco, Guglielmo Cavallo, in un post su facebook. A quanto si apprende il medico sarebbe uno pneumologo dell’ospedale di Ostuni che potrebbe essere entrato in contatto con un 33enne di Carovigno ricoverato nei giorni scorsi in quel nosocomio e poi trasferito al Perrino di Brindisi. Sull'operatore si stanno effettuando ulteriori accertamenti. Numerose le persone che sono state poste in quarantena a scopo cautelativo.

«La Asl - ha spiegato il sindaco Cavallo - sta operando le consuete indagini su tutte le persone che hanno avuto contatto con i contagiati. Siamo nel pieno della battaglia e ora più che mai è necessario seguire le indicazioni che ci siamo dati».