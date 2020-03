Coronavirus in Puglia, salgono a 24 i contagi: 2 a Foggia, 1 nella Bat, 1 a Lecce e 1 a Putignano. Migliorano le condizioni del paziente di Torricella

Aumentano i casi di contagio da Coronavirus in Puglia: dei 7 casi esaminati ieri, 2 sono risultati positivi e riguardano la Provincia di Foggia. Dei 59 casi esaminati oggi, invece, 56 sono risultati negativi mentre 3 sono positivi: si tratta di 1 caso nella Provincia BAT; 1 nella Provincia di Lecce e 1 nella Provincia di Bari, precisamente a Putignano. Cinque i nuovi contagi in totale in tutta la Regione Puglia.

Con questo aggiornamento salgono a 24 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

In provincia di Bari i contagiati sono arrivati a 4, oltre al militare 29enne e a sua moglie di 27 anni (dipendente del centro commerciale di Casamassima) e all'uomo di Cellammare, si aggiunge anche un caso a Putignano. Non si conoscono però ancora altri dettagli su come abbia contratto il virus.

A comunicarlo sono il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Foggia, BAT, Lecce e Bari hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Migliorano invece le condizioni del paziente uno in Puglia, risultato positivo al Coronavirus, il 43enne di Torricella rientrato dalla Lombardia e ricoverato all’ospedale Moscati di Taranto dal 26 febbraio scorso, ma si aggravano le condizioni di sua moglie (risultata contagiata, così come il fratello dell’uomo). La donna, che era in quarantena fiduciaria nella sua abitazione, ha avuto una insufficienza respiratoria ed è stata anche lei ricoverata nel reparto Malattie infettive del nosocomio. La guardia resta alta. Il 43enne era tornato in Puglia (in aereo a Brindisi) dopo essere stato cinque giorni nel Lodigiano ed essere passato da Codogno.