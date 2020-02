Coronavirus, 12 vittime in Italia e 370 contagiati, tra loro 6 bimbi. Primo caso in Campania. In Puglia e Basilicata sedute di laurea a porte chiuse

E' di oltre 370 casi di cui 12 morti il bilancio del coronavirus in 10 regioni d'Italia: 258 casi (tra cui sei minori) con 9 vittime in Lombardia, 72 casi con 2 morti in Veneto, 30 casi e un morto in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia, 2 in Toscana e Liguria, 1 in Alto Adige e Marche. Il ministro Azzolina: "Non c'è rischio di perdere l'anno scolastico". Primo morto in Francia. Guarita la cinese ricoverata allo Spallanzani di Roma.

PRIMO CASO IN CAMPANIA - “È di pochi minuti fa la notizia che abbiamo inviato dalla Campania a Roma un tampone risultato positivo e di un altro per il quale attendiamo riscontro. Sarà il Ministero, come giusto che sia, a dare comunicazione ufficiale. Lo scrive su FB il presidente della Campania, Vincenzo De Luca.

LA PUGLIA ANALIZZA TAMPONI LUCANI - «C'è gente che mi chiama come se dovesse andare in un lazzaretto manzoniano, ma al momento non c'è questa situazione di rischio. La cosa importante è predisporsi anche a dare una mano alle altre regioni, come la Puglia che sta facendo tutte le analisi dei tamponi alla Basilicata». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando dell’emergenza Coronavirus alla presentazione a Lecce del secondo report su Ambiente e Salute.

«Il vero rischio di tutta questa vicenda - ha aggiunto - sta soprattutto nell’eventualità che il picco ordinario di influenza si sommi con quello del Coronavirus, il che manderebbe in tilt il nostro sistema sanitario. Se i due picchi influenzali si sommano, rischiamo di non avere nei reparti posti sufficienti per i ricoveri, dalle Rianimazioni alle Pneumologie. La strategia è rallentare quanto più possibile la diffusione dell’ondata di questo virus suppletivo». Finora in Puglia non risultano casi positivi al Covid-19.

Due esposizioni in programma alla Fiera del Levante di Bari nei prossimi giorni sono state rinviate per l’emergenza Coronavirus, nonostante in Puglia non ci siano casi di positività. E’ stata rinviata a data da destinarsi "Externa», la fiera nazionale dell’arredo degli spazi esterni. Invece Enoliexpo, la manifestazione specializzata dedicata a vino e olio e ai loro sistemi di produzione e lavoro, slitta a giugno (11, 12 e 13). Le manifestazioni erano nel programma di marzo di Fiera del Levante di Bari. Per il presidente Alessandro Ambrosi si tratta di «una risposta inevitabile, ma soprattutto responsabile, verso gli espositori e i visitatori che animano con tanta passione i due saloni. Confidiamo nella primavera - ha aggiunto - perché abbiamo fiducia in chi ci segue e lavora con noi».

Restrizioni in Puglia e Basilicata. Le università e i tribunali hanno adottato misure cautelative per gli studenti e gli addetti ai lavori.

L’Università degli Studi di Foggia ha disposto che le discussioni delle tesi di laurea, triennali e magistrali, avverranno a porte chiuse per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus. La decisione è stata presa dal rettore dell’Ateneo dauno, Pierpaolo Limone, che ha inteso estendere un provvedimento, già attivo per le lauree triennali di economia, a tutti e sei i dipartimenti foggiani, proprio al fine di evitare situazioni di affollamento nelle aule universitarie. Nelle prossime settimane l’Ateneo provvederà a fissare una data in cui avverrà la proclamazione ufficiale di tutti i neo laureati.

IN BASILICATA RINCARI SULLE MASCHERINE - La Regione Basilicata ha segnalato alla Guardia di Finanza «un forte rincaro del prezzo delle mascherine» da parte di alcuni fornitori: lo ha reso noto nel pomeriggio, a Potenza, l’assessore regionale alla salute, Rocco Leone, nel corso di una conferenza stampa.

L’assessore lucano ha precisato che «in ogni caso, in Basilicata non mancano le mascherine": un dirigente dell’azienda sanitaria di Matera, nei giorni scorsi, ha però contattato un fornitore per l’acquisto di nuove mascherine, «scoprendo» un aumento di prezzo «da 3,5 euro - ha detto l’assessore - a 24 euro». Nel corso di un tavolo di coordinamento, a Matera, il dirigente ha poi comunicato la vicenda alle forze dell’ordine presenti, «per denunciare - ha concluso Leone - questo tipo di mercato».

CENSIMENTO PER STUDENTI PROVENIENTI DAL NORD - «Al momento, in Basilicata, non si registrano casi di contagio da Coronavirus": lo hanno confermato in una conferenza stampa che si è tenuta a Potenza nella sede della Regione, l’assessore lucano alla salute, Rocco Leone, e il dirigente generale del dipartimento regionale Politiche della persona, Ernesto Esposito. Per quanto riguarda le misure di prevenzione, è stato precisato che «una nuova ordinanza regionale non è stata ancora emanata, perché la Conferenza Stato-Regioni e la Presidenza del Consiglio in queste ore stanno limando il provvedimento». In questo momento, non c'è alcuna restrizione o quarantena preventiva (neanche per gli studenti universitari, come invece previsto dall’ordinanza emanata due giorni fa dal governatore Vito Bardi) per chi proviene dalle regioni a rischio, ma un "censimento volontario» ovvero la segnalazione al medico di famiglia degli spostamenti e l’eventuale presenza di sintomi.

Leone ha quindi spiegato che sono stati effettuati finora una ventina di tamponi su casi sospetti, tutti negativi, e che i kit per l’esame dei tamponi saranno forniti domani alla Basilicata, evitando così l’invio dei tamponi stessi alle strutture sanitarie delle regioni limitrofe. La Regione, inoltre, sta predisponendo un numero verde per segnalazioni e informazioni, oltre ai numeri già attivi e presenti sul portale web istituzionale.

L’assessore, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha anche assicurato che tutte le strutture ospedaliere con un pronto soccorso sono state dotate delle strutture per i pretriage: «La situazione è tranquilla - ha concluso Leone - ci stiamo organizzando al meglio, non ci sono restrizioni ma solo l'applicazione di normali regole di prevenzione primaria»