Bufera Regionarie M5S: escluso l'uscente Conca

Bufera sulle regionarie del M5S: la votazione sulla piattaforma Rousseau ha fatto registrare per la Puglia l’esclusione dall’elenco dei candidati del consigliere regionale uscente Mario Conca, già sfidante sconfitto nelle regionarie per il candidato governatore, vinte da Antonella Laricchia.

La vicenda è esplosa in mattinata con un post del deputato grillino Paolo Lattanzio che - non trovando nell’elenco Conca - chiedeva un incontro ai vertici nazionali del Movimento. Il caso è stato spiegato dallo stesso escluso, che ha ricevuto dallo staff di Rousseau una mail laconica alle 10.55, «senza che la stessa, ovviamente, riportasse valide giustificazioni. Comprendo il loro imbarazzo, le motivazioni vere non possono essere cristallizzate in uno scritto, ma non fantasticate troppo, non ce ne sono di credibili». Conca ai suoi sostenitori lancia questo messaggio: «Sorvolerò, per il momento, sulle arrampicate sugli specchi di taluni personaggi, ma un’altra cosa voglio dirvela subito, nella mia vita non ho mai lasciato che altri decidessero del mio futuro contro la mia volontà». Il testo ufficiale dell’esclusione è burocratico: «Ciao Mario, ti comunichiamo che a seguito della decisione del capo politico, la proposta di candidatura per le elezioni regionarie non è stata accettata. Un saluto. Lo staff». Il 7 febbraio scorso c’era stato un incontro tra Vito Crimi e alcuni consiglieri regionali (tra cui Conca) nel quale erano emerse divergenze sulla gestione del Movimento nei territori: è possibile che in quella sede si siano creati i presupposti per la successiva rottura.

Il M5S si è diviso sulla vicenda. Il deputato Lattanzio: «Sono deluso da questa scelta, non mi ci riconosco e la trovo politicamente dannosa per modalità, tempi e ratio». Di diverso avviso Antonella Laricchia, che sposa l’orientamento firmato da Crimi: «Il provvedimento con cui il Capo politico ha ritenuto di non accettare la proposta di candidatura di Mario Conca alle Regionarie sarà certamente difficile da capire per qualcuno ma personalmente ne condivido la necessità, pur avendo da obiettare sui tempi». La spiegazione della Laricchia è questa: «Non candidandolo il Movimento 5 Stelle dice che non se la sente di garantire per lui». Per la candidata presidente tante erano state le posizioni di conca in dissenso rispetto alla maggioranza interna (dall’alleanza che il consigliere gravinese auspicava con il Pd alle posizione sulla legge per la ludopatia). Pro Conca si è espresso l’europarlamentare Piernicola Pedicini, il parlamentare ex 5s Nunzio Angiola e i consiglieri regionali lucani Gianni Perrino e Gianni Leggieri. Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale Pd Fabiano Amati: «Si tratta di una decisione coerente con l’impostazione liberticida, totalitaria, verticistica e menzognera del M5s, che molti di noi denunciano da anni, e in grado di falsare le gare della piattaforma Rousseau sganciando le lame della ghigliottina Robespierre».