Giornalisti, sequestro telefoni a Bari, giudici: «Illegittimo»

«La clonazione della memoria dell’intero archivio informatico del telefono cellulare del giornalista ricorrente, pur teoricamente funzionale all’accertamento degli autori» di una presunta fuga di notizie (pubblici ufficiali della Gdf non identificati) e «della illecita divulgazione di atti, documenti e notizie coperte da segreto investigativo» da parte degli stessi cronisti, «è attività processualmente che va dichiarata illegittima» e che "implica non consentite intrusioni nella sfera personalissima del giornalista, sul versante della privacy e del segreto professionale». Lo scrive il Tribunale del Riesame di Bari nel provvedimento con il quale ha parzialmente annullato il decreto di perquisizione e sequestro dei telefoni cellulari dei giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno, Massimiliano Scagliarini e Nicola Pepe, eseguito nell’ambito delle indagini sulla presunta fuga di notizie nell’inchiesta a carico del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Scagliarini è difeso dagli avvocati Gaetano Castellaneta e Dorella Quarto. Nicola Pepe è difeso dal legale Francesco Paolo Sisto. I cronisti rispondono di favoreggiamento personale; i finanzieri, al momento ignoti, di divulgazione di notizie riservate.

Nel provvedimento i giudici del Riesame ricordano che «il giornalista è destinatario di una disciplina particolare in tema di tutela del segreto, con riferimento al quale la valutazione della proporzione tra il contenuto del provvedimento emesso e le esigenze di accertamento dei fatti deve avvenire con particolare rigore evitando quanto più possibile interventi inutilmente intrusivi».

«Una siffatta attività investigativa - spiegano - finirebbe con l’assumere i connotati di un’attività di tipo esplorativo, tale da compromettere gravemente il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti informative».

Per i giudici, quindi, l’acquisizione dei dati deve essere "limitata e circoscritta alle cornici e temporali perimetrate dalla Procura nel cui contesto cronologico avrebbero avuto luogo le condotte agevolatrici», cioè le presunte rivelazioni delle informazioni coperte da segreto, e per questo, disponendo il parziale annullamento del decreto di sequestro, hanno ordinato la «distruzione dei cloni di tutti i dati ottenuti con l'estrazione della copia dell’intero archivio», ad eccezione di alcuni periodi.

FNSI: TUTELARE FONTI - Il provvedimento con il quale il Tribunale del Riesame di Bari ha disposto la parziale distruzione della copia dei dati contenuti nei telefoni sequestrati a due giornalisti baresi della Gazzetta del Mezzogiorno «ribadisce, ancora una volta, l’importanza che riveste non solo per i cronisti, ma per la stessa libertà di stampa, la tutela delle fonti e il rispetto del segreto professionale dei giornalisti il cui dovere, giova ricordarlo, è quello di dare le notizie di cui vengono a conoscenza». Lo dichiarano in una nota il segretario della Federazione nazionale della Stampa italiana, Raffaele Lorusso, e il presidente l'Associazione della Stampa di Puglia, Bepi Martellotta. La vicenda è quella del sequestro dei telefoni disposto a ottobre dalla Procura di Bari nei confronti dei giornalisti Massimiliano Scagliarini e Nicola Pepe, «alla ricerca - evidenziano Fnsi e Assostampa - di ignoti pubblici ufficiali infedeli che avrebbero potuto rivelare notizie coperte da segreto relative a una indagine a carico del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano».

«Il sindacato dei giornalisti ritiene inoltre anomalo, pur nel rispetto dell’attività inquirente decisa dalla Procura - prosegue la nota con riferimento alla posizione di Scagliarini - che a seguito del sequestro siano state sottoposte a verifica anche le telefonate intercorse tra il collega e altri giornalisti impegnati nella cronaca giudiziaria, una sorta di intercettazione 'a strascicò che non può non lasciare basito chi crede fermamente nell’articolo 21 della Costituzione».