Bari calcio, Antenucci: «Nostro obiettivo è la serie B»

BARI - «Nel 2020 vogliamo continuare a fare risultati, come facciamo da 14 gare, per riprendere la serie B. La Reggina? Dobbiamo pensare al nostro campionato, continuando a vincere le partite, sperando che i calabresi perdano qualche punto. Dobbiamo guardare in casa nostra": così ha presentato le motivazioni del nuovo anno il centravanti del Bari Mirko Antenucci, intervenuto in conferenza stampa al San Nicola.

«Il mercato? Chi arriva qui deve avere la giusta testa. Siamo un gruppo di bravi ragazzi e una squadra forte. Chi viene ci deve dare una mano», ha aggiunto in merito ai possibili innesti di Laribi e Ninkovic. «A noi attaccanti - ha spiegato ancora - si chiede di fare gol. Siamo la parte finale di un gioco di squadra. Se ci mettiamo a disposizione, abbiamo più possibilità di far gol e far vincere la squadra. Mi farebbe piacere battere qualche record come cannoniere, ma la cosa più importante è lottare per la promozione». «Non dobbiamo mollare sul piano mentale. Non si vince perché siamo il Bari ma perché si è cattivi e organizzati», ha proseguito nell’analisi delle prossime tappe di campionato l’ex Spal. «La Viterbese? E’ una buona squadra, mi ha impressionato di più nella partita d’andata», ha concluso riferendosi alla prossima trasferta, domenica contro i laziali.