Castellana, scontro frontale tra due auto: muore una 59enne

BARI - Tragico schianto sulla strada tra Castellana Grotte e la Selva di Fasano. Ha perso la vita una donna di 59 anni, Maria Lillo, di Castellana. Secondo una prima ricostruzione, l’utilitaria guidata dalla Lillo, per cause tuttora in corso di accertamento, forse in parte legate all’asfalto reso viscido dalla pioggia, si sarebbe scontrata con un’Audi.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione cittadina, i Vigili del fuoco del distaccamento di Putignano, turno A, gli uomini della Polizia locale e due ambulanze del 118.

Al vaglio degli agenti della Polizia locale di Castellana Grotte e dei militari dell'Arma dei Carabinieri la dinamica dello scontro.

Gli investigatori stanno cercando di risalire alle eventuali responsabilità dell’accaduto. Dell’incidente è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari che coordina tutti gli approfondimenti. La strada è stata chiusa al traffico per circa un’ora e mezza fino al recupero dei mezzi coinvolti nello scontro.