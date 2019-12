Pop Bari, Maccarone: «Fitd non ha deciso ancora per il fondo, lo faremo presto»

BARI - Il consiglio del Fitd ha «discusso tutti i possibili scenari» su Popolare Bari ma «non era previsto che si prendessero decisioni» . Così il presidente Salvatore Maccarone al termine di una riunione di oltre 3 ore spiegando che «abbiamo rinviato tutto a una prossima riunione per quanto riguarda le decisioni» in quanto al momento «non abbiamo ancora gli elementi per farlo». «Decideremo rapidamente nell’arco dei prossimi giorni», ha rassicurato precisando che «non avverrà nella prossima settimana». «Il comitato (del Fitd, ndr) - ha detto - ha dato parere favorevole subordinatamente a verifiche che ancora non abbiamo fatto». Quanto ai possibili strumenti di intervento ha detto che «questo è un altro degli elementi da stabilire, ci sono i bond, gli At1, i versamenti in conto aumento di capitale e ci sono molte forme tecniche, che dobbiamo accertare, stabilire e vedere». Anche sulle cifre dell’aumento "non abbiamo ancora elementi fissi». «I commissari stanno lavorando - ha concluso - i nostri consulenti stanno lavorando con loro e l’intenzione è di fare quello che spetta a noi di fare».

«Non credo che la prossima settimana accadrà nulla», ha precisato il presidente del Fitd Salvatore Maccarone sottolineando che «dobbiamo sistemare questo primo tema nel tempo più breve possibile, compatibilmente con la necessità di fare le verifiche che sono necessarie» . A suo dire infatti «le cifre di fabbisogno patrimoniale circolate finora non hanno nessun fondamento, c'è un’ispezione in corso che sta finendo, i commissari si sono appena insediati, vedremo». Confermato il Medicredito Centrale come «unico partner», mentre "il prossimo passo è la conversione del decreto, perché è un passo importante e tutto sembra avviato su questa strada, vedremo quali sono le dotazioni che riceverà il Mediocredito Centrale» .

Alla domanda se al Fondo Interbancario serviranno nuove risorse dagli Istituti Maccarone ha prima risposto negativamente, per poi correggersi dicendo «vedremo». «Abbiamo la dotazione - ha spiegato - e stiamo accumulando disponibilità secondo il nostro calendario per arrivare ad avere a luglio 2024 lo 0,8% della massa protetta» . Alla domanda se la dotazione è ad oggi di 1,7 miliardi ha replicato «sì, più o meno» , aggiungendo che «l'obiettivo è di 5 miliardi e qualche cosa, l'8% della massa, ma poi la massa gira».