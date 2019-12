Regionali, Salvini a Bari per sfidare Emiliano. E domani arriva la Meloni

BARI - Dal no al governo delle tasse alla campagna elettorale per riportare la Puglia al centrodestra: ieri la Lega era a Foggia per il «No tax day» con i parlamentari Massimo Casanova e Anna Rita Tateo, oltre ai dirigenti Giovanni Riviello, Daniele Cusmai e Antonella Lella, insieme a Marcello Scannicchio del comitato Flat tax Puglia; oggi tutto lo stato maggiore del partito pugliese, guidato da Luigi D’Eramo sarà alle 18 nello Spazio 7 della Fiera del Levante per la manifestazione con il segretario federale Matteo Salvini.

«“Liberiamo la Puglia” - spiega il deputato D’Eramo, coordinatore regionale - è lo slogan scelto dalla dirigenza e farà da cornice ad un raduno di migliaia di militanti e simpatizzanti della Lega e di Matteo Salvini pronti alla sfida elettorale delle regionali del 2020 per mandare a casa Emiliano e la sinistra». «Questa amministrazione - aggiunge il parlamentare - si è rivelata incapace di gestire sia l’ordinario che le grandi crisi che proprio in questi giorni stanno esplodendo in Puglia creando grande preoccupazione, dall’Ilva alla Banca Popolare di Bari. Sarà una prima imponente dimostrazione della voglia dei pugliesi di cambiare pagina, guardare avanti e dare lo sfratto ad una giunta regionale inconcludente e a un sistema politico che ha la responsabilità di non aver assicurato alla Puglia le condizioni di crescita che merita nella sanità come nei trasporti o in agricoltura».

Nel padiglione della Fiera sono attese alcune migliaia di persone per un pomeriggio nel quale Salvini galvanizzerà il popolo leghista e allo stesso tempo ascolterà gli umori della classe dirigente del partito, che ha espresso freddezza rispetto alle indiscrezioni che indicano in Raffaele Fitto il candidato indicato come governatore da Fratelli d’Italia (domani, lunedì, sarà a Bari Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia).

Da Foggia, infine, è stata rilanciata la campagna contro il governo giallorosso, definito da Anna Rita Tateo come «l’esecutivo delle tasse, mentre noi auspichiamo che le imprese possano avere finalmente un po’ di sollievo dal fisco». La parlamentare barese sulla venuta di Salvini: «Darà la carica ai pugliesi per liberarsi del malgoverno di Emiliano». Poi chiosa: «Il candidato governatore? L’unità della coalizione sommata alla forza della Lega sarà decisiva: tra il disastro della gestione del dossier Ilva e la crisi della Banca popolare, la Puglia del centrosinistra sta rischiano il black out. È tempo di riportare qui il buon governo con una vittoria della Lega», conclude la Tateo. [m.d.f.]