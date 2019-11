Taranto, Mittal: «Incontro costruttivo con Conte». Emiliano: niente illusioni. Sindacati: nessun esubero

AM Investco conferma che l’incontro tenutosi ieri con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed altri membri del Governo per discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva è stato costruttivo. Le discussioni continueranno con l’obiettivo di raggiungere al più presto un accordo per una produzione sostenibile di acciaio a Taranto». E' quanto afferma in una nota la multinazionale dell’acciaio.

Saluta positivamente il nuovo tavolo ma non si fa illuzioni, il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano secondo cui, se rinegoziazione deve esserci bisogna fare dell'Ilva «la acciaieria più green del mondo, in assoluto la migliore, quella che non inquina, quella che non consente sprechi di nessun genere e che ci restituisca il massimo della serenità possibile». «Perché questo avvenga - ha aggiunto Emiliano - è evidente che una acciaieria a carbone con tecnologia del secolo scorso non può più funzionare, questa cosa l’ha ribadita ieri in una giornata difficilissima il presidente del Consiglio e questo per noi è una garanzia. Ovviamente vigileremo, perché la nostra prima preoccupazione è la salute delle persone, la seconda sono i livelli occupazionali».

Intanto, si registrano una serie di posizioni dei sindacati dopo l'esito della lunga riunione serale a Palazzo Chigi. Secondo Maurizio Landini, segretario generale della Cgil «Per la delicatezza della storia e i problemi legati anche alla città di Taranto» sarebbe importante «dare l’idea che c'è un soggetto pubblico che garantisce e controlla che gli investimenti e che le bonifiche vengano fatte nell’interesse pubblico. «Il cosiddetto scudo penale, che era in piedi dal 2015 - ha aggiunto Landini - per noi va ripristinato ed è stato un errore del Parlamento» toglierlo, «lo abbiamo detto più volte che va ripristinato, ma allo stesso tempo se fosse che si determinano le condizioni di un ingresso del pubblico e il governo ripristinasse lo scudo allora non può essere che qualcuno di ArcelorMittal chieda di modificare il piano industriale, perché così non funziona».

«Sull'ex Ilva bisogna ritrovare la strada della responsabilità. L’azienda deve ritirare la procedura di recesso del ramo d’azienda e confermare gli impegni sul piano industriale, ambientale, occupazionale contenuti nell’Accordo di un anno fa». Lo dichiara in una nota il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra aggiungendo che il governo deve assicurare «subito il ripristino delle condizioni giuridico legali per mandare avanti gli interventi di ambientalizzazione e bonifica del sito». Per Sbarra «è impensabile ipotizzare la riduzione della produzione, così come è inaccettabile parlare di esuberi a poco più di un anno da un’intesa in cui Arcelor Mittal si impegnava a non fare licenziamenti, recuperando anche la manodopera in cassa integrazione e in amministrazione straordinaria. Il negoziato va ricucito e il dialogo deve necessariamente includere il sindacato».

Per Rocco Palombella, Segretario generale Uilm «Si deve partire dall’accordo del 6 settembre 2018 che ha avuto il consenso del 93% dei lavoratori e che è l’unico che garantisce risanamento ambientale, tutela livelli occupazionali e continuità industriale. Ora ci aspettiamo che ArcelorMittal ricominci ad approvvigionare gli stabilimenti con materiali di qualità per evitare una chiusura che altrimenti sarebbe inesorabile - ha aggiunto - Devono ripartire immediatamente anche le attività di manutenzione e gli interventi di ambientalizzazione». «Ci saremmo aspettati - prosegue - che dopo la richiesta di proroga dei termini del ricorso d’urgenza, l’azienda ritirasse la procedura prevista dall’articolo 47, anche se questa non avrebbe effetti concreti ma sarebbe comunque un segnale di avvio di una trattativa senza veti».