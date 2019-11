Maltempo, Regione chiede stato d'emergenza per i danni in tutta la Puglia

Per l’eccezionale maltempo che ha colpito la Puglia dal 12 al 17 novembre scorsi la Giunta regionale ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per l’intero territorio regionale. Lo stato di emergenza comporta finanziamenti straordinari per affrontare i danni a beni pubblici e privati, alle infrastrutture, a servizi e attività, oltre che per coprire i costi di personale nell’organizzazione della Protezione Civile per la gestione degli eventi emergenziali.

La Giunta, si legge in una nota, «si è riservata di perfezionare, tramite la competente Sezione Protezione Civile, le procedure di richiesta» dello stato di emergenza, dando "mandato al relativo dirigente di curare l’elaborazione dei rispettivi dossier tecnico-amministrativi, riservandosi inoltre il riconoscimento di un contributo straordinario a carico del bilancio regionale a favore delle Amministrazioni colpite dall’evento calamitoso a fronte dell’attuazione di interventi necessari e indifferibili durante la fase emergenziale volte a garantire condizioni minime di sicurezza per la popolazione».