Puglia, accuse a capo gabinetto Emiliano: «Truffa ai fondi europei, 320mila euro per corsi professionali»

La Dinamo ha ottenuto l’accreditamento della Regione il 3 maggio 2016. Esattamente cinque mesi dopo, gli uffici dell’assessorato alla Formazione hanno approvato il finanziamento alla Ladisa per i corsi di riqualificazione del proprio personale poi affidati alla società di Lecce. Ma secondo la nuova accusa della Procura di Bari, quelle attività non sarebbero in realtà state effettuate e - dunque - Ladisa e Dinamo (cui è stata materialmente affidata l’organizzazione) si sarebbero illegittimamente spartite i fondi pubblici pari in totale a 694mila euro.

L'azienda risponde: «Ipotesi del tutto infondate, grande preoccupazione per le conseguenze che queste notizie hanno sulla nostra reputazione»

