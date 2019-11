Regione Puglia, nuove accuse a capo gabinetto Emiliano: alla moglie fondi Ue per la formazione

Stavolta nel mirino finisce l’attività di un ente di formazione, la Dinamo srl di Lecce, che fa capo all’imprenditrice Milena Rizzo, moglie di Claudio Stefanazzi, il capo di gabinetto di Michele Emiliano. La Dinamo si è occupata - grazie a un finanziamento regionale - della formazione del personale della Ladisa, il gigante barese della ristorazione che ha pagato una parte dei costi della campagna elettorale del governatore per le primarie Pd del 2017. L’indagine della Procura di Bari si è arricchita di un nuovo tassello e di una nuova ipotesi: quella che il finanziamento della Ladisa per la formazione (ottenuto attraverso i fondi comunitari) sia illegittimo e che l’attività sia, in realtà, avvenuta con modalità diverse da quelle dichiarate o non sia stata effettuata.

Ieri il Nucleo di polizia economico finanziaria di Bari, su delega del pm Savina Toscani, ha effettuato una serie di nuove acquisizioni documentali nelle sedi delle aziende coinvolte. I militari hanno notificato un decreto che ipotizza i reati di abuso d’ufficio e truffa ai danni dello Stato nei confronti dell’ex amministratore Vito Ladisa, di Stefanazzi (ritenuto «amministratore di fatto» della Dinamo), della Rizzo e di altre persone al momento ignote.

Si tratta dunque di un filone nuovo all’interno del fascicolo che già vede indagati Ladisa e Stefanazzi insieme a Emiliano e all’imprenditore foggiano Giacomo Mescia per induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero per l’ipotesi che i due imprenditori abbiano ottenuto favori dalla Regione in cambio del pagamento del debito di Emiliano con la società piemontese Eggers per la campagna delle primarie Pd del 2017. Una inchiesta per la quale, giusto la scorsa settimana, la Procura ha chiesto al gip la seconda proroga: altri sei mesi di tempo per concludere le indagini.

Così come la storia del decreto ingiuntivo della Eggers di Torino (poi ritirato dopo i pagamenti effettuati dalla Ladisa e della Margherita di Mescia), anche quella della formazione risulta da una lettera anonima recapitata mesi fa anche nelle redazioni dei giornali. Nell’ottobre del 2016 la Ladisa ha ottenuto dall’assessorato alla Formazione professionale, nell’ambito di un avviso pubblico a valere sui fondi Fse 2014-2020, un finanziamento da 694mila euro (a fronte di una spesa totale di 1,3 milioni) per il progetto «Smart Food» che riguarda la formazione dei propri dipendenti. Questa attività di formazione è stata poi svolta, appunto, attraverso la Dinamo.

Fonti della Ladisa garantiscono che tutto si è svolto regolarmente, con le relative certificazioni affidate alla Regione così come previsto dal regolamento. Tutti gli enti di formazione pugliesi, d’altro canto, lavorano essenzialmente in base a finanziamenti pubblici, per cui in linea di principio non c’è alcun tipo di anomalia. Ma la Procura - pur non collegando tra loro i vari fatti - sembra avere un sospetto diverso. E proprio per verificare l’attività, i finanzieri ieri hanno acquisito la documentazione relativa ai corsi effettuati dalla Dinamo all’interno della Ladisa.

L’indagine sulla Regione, di cui si è avuta notizia ad aprile con le perquisizioni a carico di Emiliano e degli altri indagati, sta dunque proseguendo su altri filoni. Oltre a quello che riguarda i rapporti con Ladisa, c’è anche quello sulla Margherita dell’avvocato foggiano Mescia. Anche Margherita risulta infatti aver ottenuto lo stanziamento di finanziamenti pubblici da parte della Regione: in particolare, la PowerSun di Roma (il cui 51% è della Margherita) ha acquistato a rustico il parcheggio multipiano Ex Enel di Lecce, ottenendo da PugliaSviluppo un contributo da 2,6 milioni a fronte di una operazione che ne vale 8,1 milioni: i fondi pubblici sono destinati all’innovazione tecnologica degli impianti del parcheggio, che non è ancora stato completato e dovrebbe aprire il prossimo anno. Anche Ladisa aveva ottenuto, tramite l’agenzia PugliaSviluppo, 12 milioni di euro per il progetto «Restart» cui ha rinunciato in estate: è venuto meno - hanno spiegato fonti aziendali - il finanziamento bancario su cui si reggeva l’intera operazione.

STEFANAZZI: NESSUN ABUSO, QUALUNQUE AZIENDA PUO' ACCEDERE A QUEI FONDI - Stavolta è Claudio Stefanazzi, a tarda ora, a dire di essere stato avvertito da un giornalista, come aveva fatto Emiliano ad aprile. «Sono stato raggiunto da una telefonata di un giornalista che mi chiedeva notizie di una indagine a mio carico e di una perquisizione avvenuta presso la sede della società dove lavorava, fino ad un anno fa, mia moglie». Ma nel merito, dice il capo di gabinetto di Emiliano, «oltre a non essere mai stato amministratore di fatto» della Dinamo, l’ipotesi di truffa è insussistente: «Contestare la effettività della attività formativa effettuata significherebbe coinvolgere nell’eventuale reato una miriade di pubblici funzionari. Falsificare queste carte appare effettivamente piuttosto difficile.Gli atti pubblici depositati presso la regione comunque attestano il regolare ed effettivo svolgimento delle attività di formazione connesse al Piano. Né pare esservi profili di discrezionalità nella gestione, lato amministrazione pubblica, dei suddetti Piani».

Anche il finanziamento concesso a Ladisa, dice Stefanazzi, non è discrezionale: «Il bando in questione è a sportello, cioè non sottoposto a scadenze. Tutti coloro che richiedono un Piano formativo aziendale e che rispettano i requisiti richiesti, vengono finanziati». Insomma, nessun abuso: « Temo sia irrilevante sottolineare, come è noto ad ogni ufficio della Regione, che non è mio costume non dico interferire ma nemmeno interagire con gli stessi uffici per questioni relative alla ordinaria attività amministrativa»