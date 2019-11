ArcelorMittal lascia l’ex Ilva: “Vogliamo rescindere l’accordo per l’acquisto”

ArcelorMittal vuole lasciare l’ex Ilva di Taranto nei prossimi 30 giorni. La multinazionale dell’acciaio lo ha comunicato ai commissari straordinari con una lettera nella quale viene spiegata la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso nel 2018.

A un anno esatto di distanza, il gruppo è pronto all’addio. O almeno lo minaccia in vista di una ‘cura dimagrante’ a cui sottoporre l’organico, ipotesi già ventilata nelle scorse settimane dopo il cambio di amministratore delegato. L’arrivo di Lucia Morselli, già nota per la vertenza Ast di Terni, aveva messo in allarme i sindacati perché la nuova guida di ArcelorMittal in Italia ha alle spalle la fama di tagliatrice di teste.