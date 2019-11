Regionali Puglia, nel centrodestra spunta l'ipotesi di Veneziani

BARI - Candidato autorevole e condiviso. Intorno a questa formula si gioca la complessa partita della scelta del candidato governatore del centrodestra. A livello nazionale c’è una intesa di massima perché sia Fratelli d’Italia a indicare lo sfidante del governatore uscente Michele Emiliano, e il totocandidato continua a infiammare il dibattito interno ai partiti e alla coalizione.

Finora si sono consolidate le opzioni per Fdi dell’eurodeputato Raffaele Fitto (che dovrà a stretto giro sciogliere la riserva), del deputato Marcello Gemmato e di un esponente della società civile (un imprenditore). La Lega preme per Nuccio Altieri, presidente Invimit e ex deputato.

Forza Italia ha lanciato nelle scorse settimane il nome di Nino Marmo, presidente del gruppo alla Regione. Il quadro che assegna alla Meloni la Puglia è generato insieme all’accordo che ha portato Raffaele Volpi (Lega) a guidare il Copasir, ma le recenti fibrillazioni tra Fi e salviniani per l’indicazione del candidato governatore della Calabria, secondo alcune voci, potrebbero rimettere in discussione il complesso mosaico delle regioni assegnate ai partiti. E allo stesso tempo Fdi, dopo il sorprendete sorpasso con doppiaggio di Fi in Umbria, ambisce ad un ulteriore riconoscimento (potrebbe avere anche la Toscana?).

Sullo sfondo, però, potrebbe profilarsi una soluzione «unificante», nel caso non si trovasse la quadra con i nomi in campo: sia per le regionali in Campania che in Puglia il centrodestra guarda a candidature del fronte giornalistico culturale. A Napoli c’è chi pensa a Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, scrittore e accademico, a Bari l’asso nella manica potrebbe essere Marcello Veneziani, intellettuale, ora editorialista de La Verità.

Veneziani, autore di saggi cult a destra come La rivoluzione conservatrice in Italia (il volume che spiegò all’inizio degli anni novanta il consolidarsi di un nuovo fronte di destra che univa liberali, cattolici e missini), è da sempre corteggiato dalla destra politica: negli anni passati ha, con una frequenza costante, ricevuto offerta di candidare alla Camera e al Senato ma ogni volta ha declinato l’invito a scendere in campo. Questa volta, davanti ad una offerta formulata dai vertici nazionali della coalizione, cambierà idea?

Intanto c’è anche la grana della lista del presidente, che evidenzia la delicatezza della fase pre-elettorale. Mauro D’Attis, coordinatore di Forza Italia e deputato, mette in guardia gli alleati: «La lista del presidente non sarà una lista appannaggio del partito che esprimerà a designazione del candidato governatore. Chi va in giro per la Puglia a promettere seggi e candidature nella lista del presidente parla a titolo personale, ma soprattutto è sulla strada sbagliata». Il leader berlusconiano poi aggiunge: «Quella lista ci sarà, sarà forte, ma avrà regole condivise da tutti i partiti sottoscrittori dell’alleanza».

Il rischio, paventato in alcune discussioni interne ai partiti conservatori, è che la lista del candidato-governatore possa indebolire quelle concorrenti dei partiti, innescando una sorta di concorrenza sleale, mal digerita soprattutto dai consiglieri regionali uscenti.