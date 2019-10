Regionali in Puglia, Emiliano: «Coalizione unita, mi auguro ci siano le primarie»

BARI - «La coalizione pugliese é unita, da Sinistra Italiana sino ai centristi. Noi siamo pronti a fare tutto il possibile per proseguire il governo positivo della Puglia». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando con i cronisti a margine del tavolo di centrosinistra sulle prossime elezioni regionali alle quali Emiliano ha già annunciato la propria candidatura.

«La Puglia in questi 15 anni è radicalmente cambiata - ha sottolineato Emiliano - ha dato di sé stessa un’immagine completamente diversa, ha lottato contro il crimine organizzato, ha lottato contro il sottosviluppo, ha saputo utilizzare fondi europei, aiuti alle aziende, é diventata attrattiva».

La Puglia, ha proseguito, «ha un successo turistico senza precedenti e soprattutto in una regione giusta dove chi è forte e chi ha bisogno del sostegno dello stato di diritto, dello Stato, riesce a vivere in modo equilibrato». «È una Regione - ha rilevato - soprattutto aperta al futuro, come dimostra il successo internazionale di tutte le nostre iniziative. Sia con l'est, ieri ero a Verona per il Forum Euroasiatico, ma anche con l'ovest: abbiamo buoni rapporti - ha rilevato il governatore - con tutti i Paesi del mondo».

«L'Unione europea - ha concluso Emiliano - ci considera la regione più green d’Italia e ci ha incaricato di redigere il parere sul clima».

«Mi auguro che le primarie ci siano. Lo dico chiaramente, voglio che le primarie ci siano perché in questo momento è giusto che i pugliesi agiscano sulla strutturazione della candidatura, sulla strutturazione della coalizione». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando con i cronisti a margine del tavolo di centrosinistra sulle prossime elezioni regionali alle quali Emiliano ha già annunciato la propria candidatura.

Emiliano ha detto di essere «particolarmente contento» della presenza alla riunione «di Sinistra italiana», partito che nell’ultimo periodo ha criticato alcune scelte del governatore uscente.

Per Emiliano Sinistra italiana «ha contribuito a scrivere in modo determinante una storia senza la quale io non sarei qui: questo l’ho detto più volte e quindi - ha concluso - non posso che essere molto felice e anche commosso di questo ricongiungimento».