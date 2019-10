Bitritto, spari tra la folla: ferite due persone, grave un pregiudicato

Sparatoria in pieno centro a Bitritto. Due persone - una delle quali colpita per caso - sono rimaste ferite in un agguato avvenuto poco dopo le 20 in via Aporti, a pochi passi dalla centralissima piazza Aldo Moro, nei pressi di un circolo ricreativo. Nel mirino di un killer, o di più killer, un uomo ritenuto vicino ai Di Cosola, Attilio Gargaro.

Non del tutto chiara la dinamica dell'agguato nel corso del quale sono stati esplosi diversi colpi di pistola per strada: i proiettili avrebbero raggiunto auto in sosta (almeno tre), mandando in frantumi alcuni finestrini. Non è da escludere che il reale bersaglio del killer, Attilio Gargaro, ma è stato raggiunto e colpito. Sul cofano di una Fiat Panda sono state rinvenute vistose tracce di sangue.

Di certo la dinamica dell'agguato è stata in stile Far west. La pioggia di proiettili, come già detto, avrebbe investito anche un'altra persona, che era nei pressi del circolo e, a quanto pare, estranea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e ambulanze del 118. La zona è stata transennata per consentire i rilievo degli investigatori della Scientifica nel tentativo di ricostruire le fasi dell'agguato.

Dei due feriti, il più grave, Gargaro, è stato trasportato con una ambulanza del 118 al pronto soccorso del Di Venere perchè raggiunto da diversi colpi (anche all'addome), l'altro uomo invece, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico per una ferita alla regione dorsale.