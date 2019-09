Lecce, parla Liverani: «Ai miei dico solo: bravi!»

Contro la Roma, il Lecce ha subito la terza sconfitta su altrettante gare disputate in casa, ma la formazione giallorossa ha sfoderato la migliore prestazione interna della stagione, pur pagando dazio per una gravissima ingenuità. «Dopo una prova così sono fiducioso in chiave futura – dice Fabio Liverani – Considerata la caratura della compagine avversaria, ho avuto le risposte che mi aspettavo. Il tutto, nonostante fossimo alla terza gara in sette giorni e per una neo promossa è di gran lunga più complicato gestire situazioni del genere dal punto di vista mentale, rispetto a chi conosce bene la categoria. La squadra, invece, ha lottato, ha difeso, ha attaccato e lo ha fatto per lunghi tratti nella maniera giusta, come avevamo preparato durante la settimana. Con questa volontà, con questo entusiasmo, con la voglia di fare bene che tutti dimostrano, continueremo a crescere e sono quindi positivo».

Liverani prosegue: «Quando abbiamo gestito bene la palla, con tecnica e con personalità, ci siamo comportati a dovere, pur avendo di fronte avversari di altissimo livello. Il gol della Roma, però, è stato un nostro grande regalo. Eravamo noi ad avere la palla e l’abbiamo persa in uscita. In un contesto del genere, un giocatore esperto della massima serie sarebbe andato giù al primo contatto con l’avversario, meritando la punizione. Invece, Majer ha tentato la giocata, ha perso la palla ed è nata la rete».

In molti, nell’occasione del gol, hanno individuato anche una incertezza del portiere Gabriel. «Non credo che, nella circostanza, abbia avuto delle responsabilità – ribatte Liverani – Quello di Dzeko è stato un colpo di testa ravvicinato, di un abile colpitore di testa. Se il brasiliano avesse sventato la minaccia avrebbe compiuto un miracolo. L’errore è stato a monte e non siamo riusciti a porvi rimedio, anche perché a questi livelli ci sono calciatori che non perdonano».

Da qui la necessità di un Lecce che continui senza sosta il proprio processo di maturazione. «Dobbiamo crescere - rimarca il trainer capitolino - Il percorso è lungo ed è irto di difficoltà. Sapevamo del calendario in salita e di una squadra che abbiamo finito di costruire il 2 settembre. Eravamo consapevoli che alcuni dei nuovi arrivati erano poco allenati e che dovevano raggiungere la migliore condizione per strada, che molti di quelli che hanno svolto l’intera preparazione avrebbero dovuto tirare inizialmente la carretta senza avere nemmeno il tempo per rifiatare. In avvio, abbiamo affrontato la Roma con sette undicesimi della formazione della serie B. Eppure abbiamo disputato una buona partita. Noi dobbiamo lavorare e crescere settimana dopo settimana. I punti verranno e poco conta se arriveranno in casa oppure in trasferta. I progressi che i ragazzi hanno saputo compiere in queste settimane sono stati evidenti».

Liverani spiega il perché della sostituzione del capitano Mancosu: «Ha un po’ sofferto la terza gara in sette giorni ed il caldo. Del resto, Shakhov, che ha preso il suo posto, dopo avere sbagliato un paio di giocate, ha fatto la propria parte. Né potevamo pensare che la Roma ci permettesse di ripetere, nella ripresa, quanto ci è riuscito nel primo tempo. In prospettiva, sarà fondamentale anche acquisire un pizzico di malizia. Appena si sentivano toccare, nelle fasi cruciali nelle quali erano in difficoltà, i nostri rivali andavano giù e così respiravano. Su una cosa, invece, siamo stati deludenti ed è sulla gestione dei corner e delle punizioni. Non li abbiamo mai calciati nella maniera giusta, non ho visto nemmeno una palla cattiva, al massimo abbiamo superato il primo difensore».