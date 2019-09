Regionali, +Europa avvisa i dem: nessuna coalizione dove ci sono i pentastellati

BARI - «La nostra lista in Puglia è andata molto bene alle Europee, con alleati esterni che hanno raccolto molti consensi. Non è detto che quella esperienza non si possa ripetere. Le regionali del 2020? Se il centrosinistra aprirà ai grillini, noi non ci saremo»: Costanza Hermanin, vicesegretario nazionale di +Europa, intervenuta ieri a Conversano per il festival Lector in Fabula, spiega alla Gazzetta che il partito di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova non si intrupperà in un centrosinistra che strizza l’occhio ai pentastellati.

«A livello nazionale - argomenta la Hermanin - la direzione del partito ha scelto di non dare fiducia al governo Conte, perché non si registra una vera discontinuità con il passato. Alcuni dei nostri eletti, come Bruno Tabacci, sono usciti dal partito, per entrare nella maggioranza di governo». I temi che segnano la distanza dalla maggioranza giallorossa sono rilevanti: «Conte può rappresentare la continuità di se stesso ma non l’alternativa. Non condividiamo le politiche economiche e quelle internazionali di Conte, come la sua presa di posizione sulla Russia dove è stato aperturista per cancellare le sanzioni; è stato il primo ministro dei 5S che incontravano i gilet gialli; ha aperto al dialogo con la Cina. Su questi temi non si vedono passi indietro», puntualizza la Hermanin. Poi una riflessione sulla scelta di stare all’opposizione: «L’alleanza di governo tra questo quadripartito alimenta conflitti e un dibattito includente. Il monopolio dell’opposizione non può essere lasciato all’ultradestra, mentre noi vogliamo essere riferimento per gli elettori liberaldemocratici ed europeisti».

Verso le prossime regionali +Europa si va organizzando con una prospettiva definita: «Siamo un partito giovane che si sta costruendo con le sue rappresentanze territoriali. Non siamo presenti su tutto il territorio nazionale. In questo momento molti elettori sono disorientati. E tanti guardano a noi con interesse. Ci sono dei paletti per le alleanze. Non abbiamo intenzione di formare coalizioni con i 5S. Dove il Pd stringe abbraccio mortale con i grillini, come in Umbria, noi non ci saremo», conclude il vicesegretario nazionale di +Europa.