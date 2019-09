Tap, managing director Schieppati: «Lavoriamo per gas in Italia a fine 2020»

«L'attuale governo ci ha appena rinnovato ed esteso la valutazione impatto ambientale, che sarebbe scaduta ieri. Mi sembra un segnale concreto tangibile. La collaborazione è assolutamente proficua a attiva». Lo ha detto Luca Schieppati, managing director di Tap ag, il gasdotto che arriverà in Puglia."In Grecia pronti ad inserire il gas a novembre. Da lì il prossimo anno in Albania, siamo in piena linea con tempi. In Italia siamo lavorando con la commissione Via e contiamo di confermare il gas in Italia nell’ultimo trimestre del prossimo anno».

Nel mercato «c'è la piena consapevolezza che Tap possa raddoppiare la capacità di gas da immettere nella rete». Lo ha detto Luca Schieppati, managing director di Tap Ag. «Abbiamo fatto un market test su questa possibilità fino a 20 miliardi di metri cubi di gas. Tecnicamente non ci sono problemi, servono solo due compressori in Grecia e Albania, ma i tubi restano gli stessi».