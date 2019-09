«Non ti affitto casa perché sei nata a Foggia», choc nel Milanese

«Per me i meridionali sono meridionali anche nel 4000, i meridionali, i neri e i rom sono tutti uguali, sono una razzista al cento per cento»: è quanto si è sentita rispondere una 28enne di Foggia a cui è stata rifiutata una casa in affitto a Malvaglio, frazione di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano vicino a Malpensa. La giovane ha raccontato sui social la sua disavventura:

«Sono nata a Foggia, sono in Lombardia da quando ho 9 anni, ho sempre studiato, lavorato, mi sono mantenuta da sola. Qualche tempo fa ho cercato una casa d'affitto in questa zona, e l'ho trovata tramite l'annuncio di un privato. A luglio sono andata a visitare la casa, mi sono scambiata mail e messaggi con la ragazza proprietaria dell'immobile, abbiamo messo a punto il contratto che sarebbe dovuto partire il 1 ottobre. Poi qualche giorno fa, ha cominciato a trovare scuse per rinviare il mio arrivo. Prima la certificazione energetica slittata di un mese, poi la decisione di vendere l'immobile, troppo costoso per essere messo in affitto. Alla fine è stato tutto annullato, l'ho trovata una cosa estremamente scorretta.

Mi ero messa l'anima in pace, ma poche ore fa sono stata contattata dalla madre di questa ragazza che mi ha contattato per darmi ulteriori spiegazioni. Io non ne volevo, anche perché ho da fare, devo cercarmi una nuova casa. Ma lei ha insistito, sostenendo di non voler più affittare la casa perché sulla carta d'identità c'è scritto che sono nata a Foggia. Non solo, si è anche "scusata" perché ha scoperto tardi la mia provenienza: se l'avesse saputo prima avrebbe fermato la figlia».