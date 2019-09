Sky, Cgil Puglia lancia allarme su licenziati troupe d'appalto

Cgil Puglia e Slc Puglia chiedono un "incontro urgente alla task force pugliese per l’occupazione per affrontare la vertenza Sky dopo il cambio d’appalto di Videobank spa in vigore dal 1 settembre, l’azienda a cui SkyTg24 ha affidato i propri servizi regionali per i collegamenti live, il montaggio dei servizi, il deposito delle attrezzature e l'archivio storico». «E' dal primo settembre infatti - rileva il sindacato - che le sedi regionali SkyTg24 hanno chiuso le proprie strutture lavorative dislocate sul territorio nazionale. Il cambio di appalto ha comportato il licenziamento dei dipendenti, 46 in tutta Italia, di cui 6 in Puglia».

«Parliamo di lavoratori - sottolinea la Cgil - con esperienza pluriennale e competenze avanzate, sottoposti per anni a disponibilità lavorative h24 con contratti nettamente a loro sfavore. I nuovi appaltatori hanno avviato il reclutamento di altri lavoratori che verteranno in condizione di ulteriore precarietà, in quanto saranno sottopagati e sfruttati per un impegno che andrà oltre le dieci ore giornaliere e che comporterà anche altre mansioni accessorie. Lavoratori con esperienza ventennale licenziati e sostituiti da un nuovo appalto che non ha orari prestabiliti, dipende dalla chiamata di Sky, e che prevede un solo operatore per troupe contravvenendo così al rispetto delle norme sulla salute e sulla sicurezza».

«Ci aspettiamo - dichiarano in una nota congiunta Pino Gesmundo e Nicola di Ceglie, segretari generale di Cgil e Slc Cgil Puglia - che una grande azienda come Sky possa rivolgere l'attenzione e la sensibilità dovute verso i propri dipendenti con un’assunzione di responsabilità sulla questione affinché competenze ed esperienze accumulate in questi anni non vadano disperse in favore di una riduzione dei costi del lavoro e una messa al bando del rispetto delle norme sulla sicurezza».