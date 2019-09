Foggia, incendiato market etnico: fiamme domate dalla polizia

FOGGIA - Attentato incendiario la notte scorsa ai danni di un negozio che vende generi alimentari etnici in via Podgora a Foggia: sconosciuti hanno dato fuoco alla saracinesca di un market gestito da cittadini rumeni. Le fiamme sono state spente poco dopo da agenti della polizia che sono passavano in quel momento a bordo di una volante, e che hanno utilizzato l’estintore in dotazione alle auto di servizio. I danni sono stati limitati dall’intervento dei poliziotti, e le fiamme hanno annerito le pareti dell’ingresso del locale.

Sull'accaduto indaga la polizia. Gli agenti hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso del market.