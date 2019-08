Scommettere sul Bari è un affare: i ragazzi di Cornacchini sono i favoriti

Il Bari parte con i favori del pronostico anche guardando alle quote riservate agli scommettitori.

Secondo la Sisal infatti il Bari è il favorito numero uno nel Girone C: la quota riservata ai biancorossi è pari a 1,7. A seguire la seconda favorita nel girone è il Catania, la cui vittoria è quotata a 6. La Ternana, subito dopo, è data vincente nel girone con una quota a 7,50.

Di seguito Catanzaro e Reggina a 9, con gli amaranto che con qualche buon acquisto potrebbero risalire la china fino ad arrivare alle spalle del Bari come favore del pronostico. Dopo le due calabresi troviamo il Teramo a 16, Casertana, Monopoli e Potenza a 25, Virtus Francavilla a 33. Defilate l’Avellino, il Bisceglie, la Vibonese e la Viterbese date a 66. Chiudono la speciale graduatoria la Cavese, Paganese, Picerno, Rende, Rieti e la Sicula Leonzio, prossimo avversario del Bari, quotate a 100.