Rosa Marina, controlli della Finanza su case vacanza in nero: irregolari 2 affitti su 3

BARI - I fitti in nero per le vacanze estive nelle più rinomate località d’Italia: una abitudine che prosegue imperterrita, pur a fronte delle pesanti sanzioni previste per chi non paga quanto deve. Nel mirino dei controlli della Finanza è finita anche la Puglia, dove - come accaduto in Sardegna, Toscana, Emilia Romagna e Lazio - è stato rilevato il maggior numero di violazioni rispetto alle verifiche effettuate: in due casi su tre, infatti, mancava il contratto di locazione.

Le verifiche effettuate nelle scorse settimane in Puglia hanno riguardato ad esempio Rosa Marina, il villaggio alle porte di Ostuni, dove i militari hanno eseguito verifiche a campione bussando alla porta e accertando l’identità degli occupanti, così da stabilire se si trattava dei legittimi proprietari o meno. Il contratto è obbligatorio anche per le locazioni di breve durata, ma per meno di 30 giorni non è necessaria la registrazione. È il proprietario dell’immobile a dover pagare le tasse, di norma la cosiddetta cedolare secca del 21%. Per chi omette la registrazione del contratto e dunque il versamento delle tasse sono previste sanzioni molto pesanti che si estendono in solido anche al locatore. Diverso, e più complesso, il caso degli affitti brevi attraverso i portali come Airbnb e Booking o anche attraverso le agenzie di intermediazione: non c’è obbligo di registrazione del contratto, ma va pagata la cedolare secca.

I controlli della Finanza condotti da giugno a oggi nelle località di vacanza sono aumentati del 22% rispetto all’estate scorsa e hanno riguardato anche l’abusivismo commerciale, le truffe del carburante, il caporalato, la contraffazione, i prodotti non sicuri e i traffici di droga. A livello nazionale da giugno sono state denunciate 56 persone per l’impiego di manovalanza in nero o, comunque regolarizzata solo in parte. Sono stati sequestrati quasi 90 milioni di articoli contraffatti o non sicuri, con una media di quasi 1 milione e mezzo di pezzi al giorno tolti dal mercato e 1.346 denunce con 7 arresti. Sono stati invece 157 gli interventi nel settore dei giochi e delle scommesse con il sequestro di 233 apparecchi da intrattenimento e di 51 punti clandestini di raccolta scommesse.

Le verifiche hanno riguardato, come di consueto, anche chi tenta di portare denaro all’estero senza dichiararlo: il traffico di valuta è quasi sempre una spia importante di altri reati più gravi. Sono stati 2.556 gli interventi ai valichi di frontiera, nei porti e gli aeroporti, con 845 violazioni e a oltre 20 milioni di euro - di cui 324mila euro sequestrati - il valore della valuta e dei titoli non dichiarati e intercettati. Al porto di Brindisi, un autista albanese è stato denunciato per ricettazione: sul suo pullman i finanzieri hanno trovato 130mila euro in contanti nascosti in uno scompartimento occulto. Il denaro è stato sequestrato.