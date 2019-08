Sito Gazzetta oscurato per circa 8 ore: giù un server

A causa di un problema tecnico al server data base cui è collegato il nostro sito Internet, il dominio www.lagazzettadelmezzogiorno.it non è stato raggiungibile per circa otto ore nella giornata di sabato 10 agosto.

Tale inconveniente - sulle cui cause sono in corso verifiche - si è registrato a partire dalle 14 circa quando il sistema ha iniziato a rallentare fino ad andare in crash. Da quel momento, ogni tipo di intervento di ripristino da parte della software house, non ha sortito risultati. Ad ogni riavvio del server, si attivavano contemporaneamente diverse migliaia di connessioni interne che mandavano sistematicamente in blocco il sistema operativo.

Tale problema si è risolto in serata quando i tecnici della software house GMDE di Milano, che gestisce il server del sito, sono riusciti a ripristinare la connessione - dopo aver ripristinato alcune tabelle del data base - garantendo così la ripresa degli aggiornamenti della nostra informazione online. Nelle prossime 48 ore sarà inviato un report dettagliato. Ci scusiamo con gli utenti per i disagi arrecati.