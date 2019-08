Salvini in Puglia: «Se serve pronto a dimettermi». Regionali? Meglio candidato condiviso

«Speriamo che ci siano le elezioni e non ci siano giochini strani, manovre strane…»: Matteo Salvini, leader della Lega che ha sfiduciato il premier Giuseppe Conte ha chiuso il tour giornaliero in Puglia - nel pomeriggio a Peschici e la sera sulla litoranea di Mola - invocando l’immediato ritorno al voto e lanciando un monito contro possibili inciuci Pd-M5S. «Sento strane assonanze tra Renzi e Di Maio: se cade un Governo non ci sono governi tecnici, la via maestra è ridare voce al popolo italiano per un nuovo Governo. Mi rifiuto di pensare ad accordi tra Pd e M5S, sarebbero una vergogna nazionale», ha detto senza indugi.

Prima di dettare la sua linea verso il ritorno alle urne, il vicepremier ha tenuto un comizio sul prato del lido Wonder beach, dove i duemila hanno vissuto una atmosfera molto simile ai raduni di Pontida: bandiere del Carroccio e del Venezuela, e l’odore delle zampino arrostite a dare il segno di una festa nazionalpopolare, tra hit dei Maria Bazar e di Rino Gaetano sulla nota del divertentismo. Sul palco, oltre ai parlamentari pugliesi Massimo Casanova, Roberto Marti, Anna Rita Tateo e l’organizzatore Nuccio Altieri, sono saliti anche l’eurodeputato Simona Baldassarre e il sottosegretario Vanna Gavia, il consigliere regionale Massimo Zullino e il fondatore della Lega pugliese Giovanni Riviello.

La novità della serata è la disponibilità di arrivare alle elezioni anche non occupando la poltrona del Viminale: «Arrivare da ministro alle elezioni? Altri l’hanno fatto in passato, non è per me questione di vita o di morte. Mi interessa che gli italiani eleggano un parlamento nuovo. Se poi in questi due mesi il ministro lo fa qualcun altro gli darò consigli per farlo nella maniera migliore». E ancora: «Perché non mi sono dimesso da ministro con la nostra delegazione leghista? Ho presentato una mozione di sfiducia al premier. Aspettiamo che venga in aula a dirci cosa vuole fare. Altrimenti gli facciamo un favore. Noi ci dimettiamo e loro restano a data da destinarsi?».

Sulle regionali pugliesi Salvini ha detto di non guardare con sfavore alle primarie, ma di preferire una scelta unitaria del centrodestra: «Non so quando si vota per le nazionali, permettetemi di non aver pensato alle primarie. Non dico però mai no al confronto con nessuno. Se c’è una candidatura condivisa bene, in caso contrario consultare i cittadini fa sempre bene. Per ora ho urgenza di ridare la parola agli italiani». A Emiliano, invece, ha riservato critiche per Sanità e agricoltura dal palco, inviandogli «un avviso di sfratto» per il 2020 «visti i tanti disastri, gli daremo il reddito di cittadinanza…».

Il discorso salviniano è stato poi rivolto quasi interamente ai temi nazionali: «Abbiamo lasciato sette ministeri per una scelta di libertà. Ci interessa fare cose non scaldare poltrone», ha specificato nell’introduzione sulla crisi dell’esecutivo Conte. E subito dopo ha elencato i temi forti della campagna elettorale (già in corso): «Il prossimo governo sarà stabile, coerente, coraggioso. Metterà mano alla riforma della giustizia. No alla repubblica giudiziaria, sì al taglio delle tasse con una aliquota al 15% per tanti: prima di redistribuire devi creare ricchezza». E sempre sul piano economico ha aggiunto: «Prima c’è da dare agli investitori stranieri un governo stabile che aiuti chi vuole investire. Abbiamo già dimostrato concretezza difendendo le spiagge italiane: sono in mano agli italiani, abbiamo rinviato la Bolkestein, evitando l’arrivo della multinazionale di turno…».

Ricorrente il refrain anti-sinistra, «colpita» con una bordata che attacca il pantheon culturale progressista: «La sinistra è passata da Enrico Berlinguer, che poteva piacere o non piacere, ma era un uomo con la U maiuscola, a Carola Rackete. Gli eroi della sinistra di oggi sono Fazio, Saviano». E ha anche ricordato di aver firmato due diffide per negare l’ingresso in Italia a due navi di Ong, raccogliendo l’applauso del popolo leghista: «Se entrano in Italia c’è il sequestro della barca e una super multa. Vediamo se si stancano di aiutare trafficanti di uomini. C’è una nave di una Ong spagnola, perché non porta gli immigrati raccolti davanti alal Libia a Formentera e Ibiza, invece di sostare in acque maltesi?».

Il canovaccio salviniano si è poi chiuso con la difesa della sua performance da dj al Papeete(«ho messo solo due dischi») e con il rito del selfie, durato fino a mezzanotte. E oggi il tour prosegue in Basilicata.