Bari, vola la campagna abbonamenti: staccati i primi 3500

Procede speditamente la campagna abbonamenti del Bari per la prossima stagione in Lega pro: secondo fonti del club sarebbero già 3.500 quelli sottoscritti dai tifosi. Intanto è partita la vendita dei biglietti per la gara di domenica al San Nicola per l’esordio in Coppa Italia con la Paganese. I prezzi vanno dagli 8 euro per la Curva nord ai 33 per la Tribuna d’onore.