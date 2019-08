Bari, mozzarella e prodotti freschi «volano» verso la Grecia

Dall’aeroporto 'Karol Woitylà di Bari partiranno nuovi voli, non solo passeggeri ma anche merci, per la Grecia con destinazione Cefalonia, Zante e Corfù grazie al progetto 'Fresh Ways' programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 finanziato con oltre 2,6 milioni di euro. I prodotti freschi pugliesi, dai lattiero caseari al pane, dai dolci alla frutta e verdura, arriveranno sulle tavole greche in poche ore, con voli operati da Classic Air, nel rispetto del ciclo di conservazione e ottimizzando le forme di trasporto integrato ed eco-sostenibile.

«E' una concreta azione di cooperazione territoriale - ha spiegato il vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - tra le due sponde del Mediterraneo che avrà sicuramente delle ricadute positive sugli scambi commerciali e sociali tra Italia e Grecia». «La Regione Puglia partecipa concretamente al progetto 'Fresh Ways' - ha detto il direttore del coordinamento politiche internazionali, Bernardo Notarangelo - in quanto è uno dei 51 progetti finanziati dal Programma Grecia-Italia per una totalità di 63 milioni di euro e siamo convinti che la ricaduta sarà positiva in quanto sono stati approfonditi i termini economici ed organizzativi di questo rinnovato sistema di cooperazione».

«Sono 3150 le aziende pugliesi del fresco - ha concluso Cosimo Albertini della Camera di Commercio di Bari - che potrebbero essere interessate a questa area di mercato raggiungibile velocemente e con garanzie di protezione dei prodotti, in particolare sono oltre 2200 le aziende lattiero casearie, 100 di produzione di pane, 170 di dolci e oltre 150 di frutta e verdura. Gli studi di marketing ci fanno essere fiduciosi in quanto il made in Puglia in Grecia ha grande fiducia dei consumatori»