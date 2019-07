Caso Gazzetta, chiesto il concordato preventivo

Cari lettori, ci sembra giusto informarVi che il Vostro giornale ha avviato una procedura societaria, che prende il nome di «’concordato preventivo’», che è stata chiesta al Tribunale di Bari, che ha a sua volta ha nominato due Commissari, che ne seguiranno gli sviluppi.

Questa procedura consente di stringere i tempi per riportare in equilibrio i conti de «La Gazzetta del Mezzogiorno», che negli ultimi anni ha sofferto pesantemente della crisi che ha colpito l’editoria giornalistica.

Il giornale che da tanti anni e per tante generazioni è stato vicino al territorio, è un patrimonio nazionale che oggi non solo va conservato, ma deve essere con urgenza rilanciato tenendo conto delle innovazioni che hanno interessato fortemente anche il settore editoriale.

E ciò vuol anche dire una struttura produttiva più snella, unita alla ricerca di economie di scala e sinergie con gruppi editoriali, che permettano di concentrare le risorse giornalistiche alla copertura dell’informazione locale, sul piano di servizio e di cultura.

La procedura avviata chiede il concorso e il sacrificio di tutti, dai creditori alle maestranze, per preludere ad un solido assetto proprietario. Durante questo percorso Vi chiediamo di continuare a starci vicino, anzi ancora di più. Il giornale sarà gradualmente innovato nel contenuto, nella grafica e nella tecnologia. E punterà sempre più ad accompagnare lo sviluppo e a difendere l’orgoglio di una Puglia e Basilicata, le loro città ed aree interne, strategiche per l’economia e la cultura del Paese.

Dott. Angelo Bonomo

Dott. Fabrizio Colella

Dott. Luciano Modica