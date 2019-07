Bari e la Peroni ancora insieme: ritorna il logo sulle maglie

Torna la Birra Peroni sulle maglie del Bari. È stato siglato, e presentato oggi presso lo stabilimento barese di via Bitritto, l’accordo che legherà lo storico marchio di birra alla SSC Bari. Il logo Peroni campeggerà sulle maglie dei biancorossi tra gli sponsor Sorgesana e BCC. L’accordo prevede anche il restyling dei punti bar all’interno dello stadio San Nicola. Queste le dichiarazioni del presidente Luigi De Laurentiis: «Se mi chiedeste di sintetizzare in una parola l’accordo con Birra Peroni, sceglierei senza dubbio “identità”. In questo primo anno a Bari ho imparato quanto sia forte il rapporto fra la città e Birra Peroni, al punto che se vai in un bar o in pizzeria e chiedi una birra, d’ufficio arriva una Peroni. È una storia che parla di senso di appartenenza, esattamente come quella che lega Bari, i baresi e la loro squadra di calcio. Per questo l’accordo con Birra Peroni per questa stagione ha un valore identitario forte: non sarà solo la nostra birra ufficiale, ma sarà il nostro secondo sponsor di maglia sulle “armature” che accompagneranno i nostri ragazzi per questo campionato».