Resta chiusa con l'auto fra le sbarre del passaggio a livello: turista salva

Un’auto è rimasta intrappolata tra le barriere del passaggio a livello sito tra Francavilla e Oria della linea ferroviaria Taranto-Brindisi e non è stata una tragedia solo perché la conducente dell’auto si è messa in parallelo alle sbarre. Il resto lo ha fatto il dispositivo di emergenza che, in funzione ha inviato al macchinista il segnale di fermarsi.

È successo ieri pomeriggio, attorno alle 16. Al volante dell’auto c’era una turista tedesca. Con ogni probabilità, a giocare un brutto scherzo alla donna è stato il sole, che l’ha accecata impedendole di rendersi conto della luce rossa che precede l’abbassamento delle barriere. Superata la sbarra in ferro, l’auto è rimasta imprigionata tra le barriere proprio mentre arrivava un treno. La conducente non si è fatta prendere dal panico: ha avuta la prontezza di riflessi di sistemare il veicolo in modo che non occupasse i binari. Nel frattempo si è azionato il dispositivo di emergenza e il treno si è fermato prima di arrivare al passaggio a livello. Tragedia sfiorata.