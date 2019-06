Bari, indagine su parchi eolici: la Finanza torna in Regione

BARI - La Procura di Bari sta eseguendo acquisizioni di documenti nella sede del dipartimento Sviluppo economico della Regione, in corso Sonnino a Bari. La polizia giudiziaria, su disposizione del pm Savina Toscani, sta operando dalle prime ore del mattino nell’ambito di un fascicolo che non sembra essere collegato all'indagine per induzione a dare o promettere utilità e concorso in reati fiscali nei confronti, tra gli altri, del governatore della Puglia, Michele Emiliano, e del suo capo di gabinetto Claudio Stefanazzi.

L’acquisizione riguarda gli elenchi di autorizzazioni concesse a società che operano nel settore dell’energia eolica che hanno sede in Trentino. La verifica è collegata alla possibile esistenza di meccanismi fraudolenti per ottenere vantaggi fiscali dalla provincia di Trento: alcune inchieste giornalistiche avevano messo in evidenza l'anomalo numero di società nel settore eolico proprietarie di parchi in tutta Italia ma con sede in Trentino.