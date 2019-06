Minibasket, dal 16 giugno arriva nelle piazze di Puglia e Basilicata

MATERA - La presenza per la prima volta di una squadra della Libia, la «Blue star basketball club» di Bengasi, è una delle novità della 27/a edizione del trofeo internazionale del «Minibasket in piazza» che si svolgerà dal 16 al 22 giugno a Matera, Metaponto, Montescaglioso e Nova Siri (Matera) e a Bitonto, Cassano delle Murge, Corato Santeramo e Toritto (Bari). Lo si è appreso nel corso dalla conferenza stampa di presentazione del torneo, presieduta da Sergio Galante, animatore della Pielle Basket, società organizzatrice della manifestazione.

Al torneo parteciperanno 56 squadre, delle quali 39 italiane e 17 straniere (record assoluto nella storia del torneo) di Stati Uniti, Canada, Argentina, Colombia, Giordania, Libia, Nigeria, Algeria, Dubai, Bosnia, Montenegro, Albania, Serbia, Lettonia. Gran parte degli atleti, come è consuetudine, sarà ospitata dalle comunità locali o in strutture ricettive. Il 17 giugno è in programma a Matera la cerimonia inaugurale con visita al laboratorio del carro trionfale di cartapesta del 2 luglio. Le finali si terranno a Matera, sui campi di piazza Vittorio Veneto, sotto le luminarie della festa in onore di Maria Santissima della Bruna. Lo scorso anno vinsero i ragazzi del Pesaro, a quota sei nell’albo d’oro.

Il torneo si svolgerà all’insegna della campagna «Riempi la borraccia per svuotare i mari». Ai 900 piccoli atleti, nel corso delle 196 partite, saranno distribuite altrettante borracce da riempire con acqua del rubinetto, che consentiranno di non utilizzare 12.600 bottigliette di plastica e quindi di non inquinare. Alla manifestazione, che si tiene nell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019, sono legati premi e lotterie.