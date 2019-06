Di Cesare, Hamlili e Floriano: il Bari li riconfermerà subito

I calciatori biancorossi protagonisti dell’annata 2018-19, culminata con la vittoria del campionato di serie D, stanno facendo nuovamente capolino nella città del pallone. Un piccolo revival, a poco meno di un mese dalla chiusura della stagione sportiva dei galletti. Il «rompete le righe», infatti, era avvenuto lo scorso 22 maggio, in seguito all’eliminazione dalla poule scudetto consumatasi il 19 con la sconfitta rimediata ad Avellino. Nelle scorse ore, quindi, si sono rivisti i vari Floriano, Neglia, Hamlili, Feola, Simeri, nonché diversi under, rientrati in sede per firmare le liberatorie atte a concludere i vincoli con la Lega nazionali dilettanti. Si tratta di un passaggio meramente burocratico, ma da non sottovalutare, poiché rappresenta l’ultimo contatto tra il Bari e la serie D. Dalla prossima settimana, il sodalizio della famiglia De Laurentiis potrà cominciare a stipulare i primi contratti nel mondo professionistico, sebbene le pratiche potranno essere depositate in Lega Pro soltanto dal prossimo primo luglio, quando saranno aperte le liste per la campagna trasferimenti estiva. Prenderanno vita, quindi, i vincoli studiati dal club la scorsa estate, quando svariati calciatori provenienti dalle categorie superiori hanno sposato il progetto biancorosso sulla base di accordi pluriennali.

Nel dettaglio, si legheranno alla società barese Valerio Di Cesare, Giuseppe Mattera, Zaccaria Hamlili, Francesco Bolzoni, Andrea Feola, Samuele Neglia, Roberto Floriano, Simone Simeri e Demiro Pozzebon. La firma del contratto, tuttavia, non significherà permanenza certa per tutti, ma sancirà il rispetto delle promesse pattuite tra agosto e settembre 2018. Ad ogni modo, per quanto concerne la vecchia guardia, le idee sono ormai chiare: Di Cesare, Hamlili e Floriano saranno confermati ed hanno già pressochè definito le rispettive situazioni sulle quali manca soltanto l’ufficialità. Praticamente certi di restare alla corte di Giovanni Cornacchini sono pure Bolzoni, Neglia e Simeri, così come sembra che possa rimanere pure Feola: il centrocampista sardo, sacrificato durante il campionato sull’altare della regola dei quattro under obbligatori, potrà avere maggiori chance di impiego. In bilico la posizione di Mattera che sembra avere comunque un buon 60% di possibilità di restare, mentre scontata è la cessione di Pozzebon. Per quanto riguarda gli altri over, non saranno tesserati Luca Cacioli (il difensore toscano lascerà l’attività agonistica e potrebbe entrare nello staff di Cornacchini) e Pasquale Iadaresta (il centravanti campano era legato da un vincolo annuale), mentre resta un capitolo a parte Franco Brienza. I primi colloqui con il capitano sono avvenuti in forma riservata: il 40enne fantasista deve ora sciogliere le riserve sull’opportunità di proseguire la carriera agonistica a condizioni condivise con la società oppure cominciare un percorso dirigenziale. Non si può nemmeno trascurare l’ipotesi che non si trovi un’intesa sul presente e Brienza continui a giocare altrove (le offerte non gli mancano) per poi risposare il Bari quando appenderà le scarpette al chiodo. Tra gli under, dovrebbe rimanere soltanto il portiere Davide Marfella che sarà acquistato dal Napoli a titolo definitivo. Il club manager Matteo Scala (che rientrerà a Bari attorno al 14 giugno), però, lavora anche in entrata. Proseguono i contatti con il Parma per il portiere Frattali (33 anni) ed il 26enne esterno offensivo senegalese Yves Baraje: si tratta di due affari decisamente onerosi. Ma il Bari ha l’intenzione di esperire un deciso tentativo per assicurarsi due profili «top» per la C.