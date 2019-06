Bari, impazza il totonomi: Antenucci, Dionisi e Mazzeo

Continuano a rimbalzare incontrollate le notizie sui possibili arrivi a Bari per la prossima stagione da disputare in Serie C. La sensazione è che dopo la promozione al primo colpo in Serie C il Bari pensi sul serio a doppiare l’obiettivo di conquistare una nuova promozione. Non sarà di certo facile in virtù anche della agguerrita concorrenza, ma il club del presidente De Laurentiis sarà sicuramente tra le protagoniste. Per provarci sin da subito è chiara l’intenzione di piazzare, in sede di mercato, un colpo importante specialmente in attacco. Ed è per questo che nel mirino del Bari sarebbero finiti i vari Mirko Antenucci, Federico Dionisi e Fabio Mazzeo. Il sogno è quello di arrivare ad Antenucci, con il calciatore della Spal che, ormai vicino alle 35 primavere, potrebbe aver voglia di cercare nuovi stimoli dopo la stagione appena trascorsa che lo ha visto indossare per 35 volte la maglia spallina e realizzare 5 reti. Bari potrebbe essere per il calciatore, non più giovanissimo, la piazza giusta. Le alternative porterebbero a Dionisi, 32enne in forza al Frosinone (per lui quest’anno solo 9 presenze e 1 rete), e Mazzeo, prossimo ai 36 anni e protagonista nelle ultime stagioni con la maglia del Foggia.