Bari, Cacioli e Pozzebon salutano: il club punta su giocatori più giovani

Puntare sull’esperienza oppure ringiovanire l’organico? Nell’annunciata rivoluzione del Bari, non andrà sottovalutato l’aspetto anagrafico. Un particolare da non sottovalutare in un torneo lunghissimo come quello di serie C, appesantito, peraltro, sia dagli impegni di Coppa Italia di C, sia dallo spauracchio di playoff interminabili. Nell’ultimo campionato, la squadra biancorossa si è segnalata come la più «anziana» del girone I di serie D. La truppa di Giovanni Cornacchini, infatti, annoverava un’età media pari a ben 26,38 anni che rappresentano un fattore davvero notevole in un torneo contraddistinto dalla presenza obbligatoria degli under. Basti pensare che nel raggruppamento dei biancorossi, la seconda squadra più attempata è la Turris che, però, si attesta ad una media inferiore ai 25 anni (24,86) per l’esattezza, mentre le compagini più verdi sono state Roccella e Troina con organici che, mediamente, erano addirittura sotto i 21 anni. Con l’abolizione dei vincoli di lista e la conseguente distinzione tra over ed under, lo scenario della serie C è destinato a cambiare. In tal senso, il Bari dovrà cercare di creare un giusto mix: se alcuni over 30 saranno appetibili perché in grado di fare la differenza, è pur vero che non si potrà trascurare la linea verde. Da un lato, la rosa barese perderà quasi certamente tutti gli under (i classe ‘98 Turi e Liguori, i ‘99 Marfella, Aloisi, Bianchi e Nannini, i 2000 Quagliata, Langella e Piovanello), ma è pur vero che saluteranno alcuni veterani. Su tutti, Luca Cacioli (37 anni) prossimo a dare l’addio all’attività agonistica. Scontata pure la separazione da altri due over 30: Demiro Pozzebon (compirà ad agosto 31 primavere) e Pasquale Iadaresta (33 anni). In bilico, inoltre, ci sono Giuseppe Mattera (compirà 36 anni a dicembre), nonché il 40enne Franco Brienza: se anche uno solo tra i due non dovesse far parte del nuovo progetto, l’età media si abbasserebbe ulteriormente. Tra gli attuali confermati, invece, sarebbero soltanto due gli over 30: Valerio Di Cesare (36 anni) e Roberto Floriano (33 anni il prossimo 14 agosto), Francesco Bolzoni ha appena compiuto proprio i 30 anni (lo scorso sette maggio), mentre sono classe ‘91 sia Zaccaria Hamlili, sia Samuele Neglia. E’ del ‘92 Andrea Feola (la cui posizione è in valutazione), mentre il più giovane tra coloro che resteranno è Simone Simeri (26 anni). Dovendo acquistare tra i 15 ed i 17 calciatori, occorrerà mescolare a dovere l’età del gruppo. Se, magari, per il portiere si potrà puntare su un profilo d’esperienza, per quanto concerne i centrocampisti titolari servirà maggiore freschezza, così come per gli esterni offensivi, chiamati ad un duro lavoro. Qualche baby di prospettiva, inoltre, può essere utile da lanciare nelle gare di Coppa Italia di C: una competizione che i pugliesi non potranno snobbare, ma sarà inevitabilmente subordinata al campionato. In ogni caso, l’impressione è che il Bari dovrà avere un’età media inferiore a quella dell’ultimo campionato. Contemplando le tre vincitrici dei gironi di Lega Pro, si evince che l’Entella ha una media di 24,13 anni, il Pordenone di 25,62, la Juve Stabia di 25,93: dunque un tris di compagini di successo più giovani dei galletti. Il tempo per una ricerca equilibrata non manca: il management biancorosso possiede le competenze adatte per centrare il miscela vincente.