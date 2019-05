Bari, l'emozione di Decaro su Fb: sono stanco morto, ma felice

«Sono stanco morto, stordito, commosso e felice. In questo momento non so dirvi altro che grazie, Bari. Grazie baresi». Così su Facebook il sindaco uscente di Bari, Antonio Decaro (Pd), commenta il risultato delle elezioni amministrative, ancora parziale, che lo vede in netto vantaggio sul principale avversario, il candidato del centrodestra Pasquale Di Rella.

«Il resto - scrive Decaro - ce lo diciamo più tardi, al comitato di corso Vittorio Emanuele 105, alle 19», dove il sindaco saluterà i cittadini baresi.