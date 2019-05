Soldi Regione Puglia per fiction su strage 'ndrangheta a Duisburg. Santelli (Antimafia): «Osceno»

«È incredibile che quella oscena fiction su Duisburg sia stata finanziata dalla Regione Puglia. Il governatore Emiliano, del Pd, dovrebbe chiedere scusa ai calabresi». Lo afferma, in una nota, la deputata Jole Santelli, vicepresidente della commissione parlamentare antimafia.

«La fiction - aggiunge - è stata girata in Puglia e finanziata con quasi 191 mila euro dalla Regione, a valere sui fondi Ppr e con il sostegno di Apulia Film Commission. Oliverio, che oggi finge di indignarsi, dovrebbe farlo con il suo collega governatore del Pd, evidentemente interessato a divulgare un’immagine negativa della Calabria per fini politici ed economici».

«È incredibile - conclude Jole Santelli - come la Calabria venga dipinta in questo modo con i soldi pubblici elargiti dal Pd e con la Rai di Cinquestelle».