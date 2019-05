La scomparsa di Stamerra, una vita per il giornalismo, la politica e il Sud

BRINDISI - Il giornalismo pugliese è in lutto. È morto all’alba di ieri, nel reparto Rianimazione dell’ospedale «Perrino» dove era ricoverato da diversi giorni, Vittorio Bruno Stamerra. Il giornalista e scrittore aveva 77 anni ed era nato a Tuturano, frazione a pochi chilometri dalla città.

Stamerra era profondamente legato alle sue origini e proprio alla sua terra continuava a dedicare un pensiero profondo e critico anche nelle ultime settimane della sua vita.

Le espressioni di cordoglio sono arrivate da tutto il Salento e dagli ambienti più disparati: da quelli politici a quelli imprenditoriali, dall’Università al sindacato ma anche da tanta gente comune che lo ha conosciuto, apprezzandone le doti umane e professionali.

Aveva iniziato la sua lunga carriera giornalistica giovanissimo nella redazione brindisina de «La Gazzetta del Mezzogiorno», per poi passare alla Rai fino a quando - nel 1981 - non gli fu affidato l’incarico di direttore del «Quotidiano» di Brindisi, Lecce e Taranto di cui è stato anche editore di riferimento. Giornalista scomodo e in prima linea contro la Sacra Corona Unita: tanto che l’organizzazione gli fece saltare in aria la sua villetta al mare. Episodio gravissimo, ma che non aveva scalfito per niente il suo coraggio nella denuncia.

Negli ultimi anni aveva avviato nuovamente una collaborazione con la Gazzetta come apprezzato editorialista. Una delle sue ultime sfide, è stata la creazione di una casa editrice piccola, ma molto conosciuta - la Hobos - con la quale ha dato voce a tanti scrittori e studiosi salentini, riscoprendo pagine di storia e antiche tradizioni. Poi, il web con la nascita di Brindisi Report: un portale tra i più frequentati dagli internauti.

Purtroppo, conviveva da anni con una patologia che lui stesso ha sempre considerato «una compagna scomoda», che non gli ha comunque impedito - sino a quando ha potuto - di lavorare, di riflettere e di scrivere come aveva sempre fatto da acuto osservatore.

Giornalista e uomo di cultura fino alla fine, dunque, anche se per un breve periodo fu anche amministratore comunale a Brindisi e non fu eletto al Senato per pochissimi voti nel 1996. Socialista, «uomo della sinistra critica e avulsa da condizionamenti, ha utilizzato tale visione del mondo non per escludere, confinare, sovrastare i principi altrui, ma come metodo di lettura dei fatti», sostengono i suoi amici e chi ha avuto l’occasione di lavoro al suo fianco, tra cui tanti giovani giornalisti salentini.

I funerali, domenica mattina, nella chiesa di San Paolo a Brindisi. Alla famiglia del nostro Vittorio le condoglianze di tutta la redazione de «La Gazzetta del Mezzogiorno».