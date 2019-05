Usppi sanità, Brescia confermato segretario nazionale

Nicola Brescia è stato rieletto per acclamazione segretario nazionale dell’Usppi Sanità per altri quattro anni. È l’esito del congresso che si è svolto ieri a Bari, cui sono intervenuti - tra gli altri - il presidente della Regione, Michele Emiliano, gli assessori Alfonso Pisicchio e Antonio Nunziante, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il parlamentare Francesco Paolo Sisto (Fi) e il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, oltre che il commissario dell’Arpal, Massimo Cassano.

«L’Usppi - ha detto Brescia - è un sindacato che non deve sfuggire alla domande e che deve parlare non “a”, ma “con” i lavoratori”. Siamo sempre più determinati a diventare il sindacato di riferimento per i dipendenti medici e comparto nella sanità». Brescia ha ribadito gli obiettivi per il prossimo futuro: «Lotta al precariato e occupazione, istituzione dell’area delle professioni socio sanitarie, valorizzazione delle competenze avanzate e specialistiche delle professioni sanitarie, revisione del sistema previdenziale. Un progetto ambizioso - è detto in una nota di Brescia -, che non ci scoraggia, nonostante il disinteresse della politica e dello stesso governo Conte ai continui richiami del personale della sanità, specie quelle del comparto, e dei cittadini ad una maggiore attenzione allo spazio dei diritti che non possono essere cancellati dalle ragioni dell’economia, vere o presunte».

Brescia è anche segretario generale aggiunto della Confederazione sindacale Usppi, (in cui confluiscono 74 federazioni sindacali): «Siamo disponibili ed aperti all’innovazione, alla concertazione e contrattazione come alla condivisione che sono valori da difendere».

Ieri durante il congresso (circa 300 i delegati) si è discusso soprattutto di sanità pugliese, anche con l’intervento di Emiliano («Non esistono tagli all’interno della sanità delle Regioni, solo diverse allocazioni delle risorse. Ormai siamo come manager, dobbiamo strappare i medici migliori alle altre Regioni, ma c’è un deficit di 15mila unità di personale ed è come giocare una partita di calcio in 7 contro 11»).

«Abbiamo personale medico e del comparto altamente qualificato che attende di essere assunto - ricorda Brescia -. La carenza di personale è un problema da cui non si può prescindere se si vuole garantire un servizio efficace ed efficiente. È indispensabile arrivare a un Piano di assunzioni. Chiediamo tempi brevi anche per intervenire sul sovraccarico di lavoro del personale “medico e paramedico” di fatto in servizio, che con spirito di sacrificio sostiene ritmi spesso inverosimili. Siamo alla sfida del cambiamento per un cambio di passo in sanità tenendo presenti sia le esigenze professionali ed economiche degli operatori che quelle dei cittadini per una sanità più efficiente e servizi più efficaci. Un cambiamento dell’Usppi Sanità anche nei propri modelli organizzativi e soprattutto in termini di una nuova cultura sindacale, per una sanità più a misura della persona».